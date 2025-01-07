Στην αποκάλυψη της εκπομπής «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», όπου μια πολύτεκνη οικογένεια καταγγέλλει πως το κράτος τούς έκοψε το ετήσιο επίδομα πολυτέκνων των 2.800 ευρώ, γιατί πήραν αυξήσεις στους μισθούς τους ύψους 1.000 ευρώ τον χρόνο, απάντησε μιλώντας στον ΣΚΑΪ η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη.

«Πρέπει να βλέπουμε τη χρυσή ισορροπία μεταξύ διαθέσιμου προϋπολογισμού που εξαντλείται και εισοδηματικών κριτηρίων. Αν πάμε τη λογική της συζήτησης "να ανεβαίνεις 1.000 ή 1.500 ευρώ", πρέπει να δούμε πού θα φτάσουμε», επεσήμανε αρχικά, κάνοντας λόγο για προνοιακά επιδόματα που δίνονταν μέσω του ΟΠΕΚΑ και των προηγούμενων οργανισμών και τα οποία φτάνουν μέχρι και 27.000 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. «Άρα πρέπει να δούμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε, πόσο παραπάνω μπορεί να πάει. Έχει να κάνει με την κουβέντα που έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια για το πού σταματούν τα επιδόματα και ξεκινάει το διαθέσιμο εισόδημα», επανέλαβε.

Παράλληλα, η κ. Ζαχαράκη χαρακτήρισε σύνθετο το συγκεκριμένο θέμα, διαβεβαιώνοντας πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει να εξαντλεί το περιθώριο ό,τι διαθέσιμο εισόδημα έχει να το γυρνά στον πολίτη.

Επέκταση σε όλη τη χώρα για τις «Νταντάδες της Γειτονιάς» - Τα κριτήρια για το «Σπίτι Μου 2»

Στη συνέχεια, η υπουργός αναφέρθηκε στον «Φροντιστή της Γειτονιάς» και στις «Νταντάδες της Γειτονιάς», δυο ακόμα δράσεις που βρίσκονται στα σκαριά από την κυβέρνηση. «Αυτά είναι μέσα στο έτος», είπε «το βασικό μας να ξέρετε είναι το στεγαστικό. Την «Νταντά» πλέον τη διευρύνουμε σε όλη την Ελλάδα. Ξεκίνησε πιλοτικά, ήταν ένα πρόγραμμα που το αυξήσαμε στα 8 εκατομμύρια ευρώ γιατί είδαμε την πολύ θερμή υποδοχή που είχε, και από τον Μάιο θα υπάρχει σε όλους τους δήμους της Ελλάδας. Ο «Φροντιστής» θα έρθει προς το τέλος της χρονιάς, δεν είναι ο «Προσωπικός Βοηθός».

Ως προς το πρόγραμμα «Σπίτι 2», υπογράμμισε ότι από την επόμενη εβδομάδα στις 15 Ιανουαρίου θα τρέξουν οι αιτήσεις. «Αν είσαι μέχρι 50 ετών, μπορείς να κάνεις την αίτησή σου. Ένα σπίτι το οποίο ψάχνεις είναι 150 τετραγωνικά, χωρίς να υπολογίζονται οι έξτρα χώροι, και έχουμε αυξήσει και το εισοδηματικό. Εκεί που ήταν 16.000 ευρώ, το "Σπίτι 2" είναι 20.000 ευρώ ή αν είσαι μονογονεϊκή οικογένεια, έχεις εισοδηματικό τα 31.000 ευρώ και 5.000 ευρώ ανά παιδί. Άρα θα έλεγα αυξάνεται αρκετά το εισοδηματικό ανά μονογονεϊκή. Αν έχουμε οικογένεια με δυο παιδιά, είναι 28.000 ευρώ και 4.000 ευρώ ανά παιδί

Πηγή: skai.gr

