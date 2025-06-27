Γ. Κεφαλογιάννης: Δεν είναι η καλύτερη εικόνα για την κυβέρνηση η κόντρα Γεωργιάδη - Δένδια

«Προφανώς δεν είναι η καλύτερη εικόνα για την κυβέρνηση», σχολίασε στον ΣΚΑΪ ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης όταν ρωτήθηκε για το αν η κόντρα μεταξύ Άδωνι Γεωργιάδη και Νίκου Δένδια δημιουργεί ένα ζήτημα για την κυβέρνηση. Ο κ. Κεφαλογιάννης πρόσθεσε ότι «σε κάθε περίπτωση, αν πάμε στην ουσία της υπόθεσης, μπορούμε να πούμε ότι η κυβέρνηση όσον αφορά την εξωτερική πολιτική έχει ενεργήσει όλο το προηγούμενο διάστημα με μία υπευθυνότητα. Η φωνή της Ελλάδας σε όλα τα διεθνή φόρα, είτε είναι ΝΑΤΟ είτε Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ιδιαίτερα ισχυρή. Και για να μπούμε στην ουσία του τουρκολιβυκού συμφώνου, το οποίο τυπικά η λιβυκή πλευρά δεν έχει κυρώσει και άρα στην ουσία με βάση και το διεθνές δίκαιο, δεν υπάρχει τέτοιο σύμφωνο, ακόμα και αυτές οι περιοχές που βγήκαν προς διερεύνηση από πλευράς Τουρκίας και Λιβύης, δεν εμπίπτουν στην ελληνική ΑΟΖ. Η μόνη ΑΟΖ την οποία στην ουσία σεβάστηκε - να το πω σε εισαγωγικά - «αυτή η συμφωνία» είναι η ελληνική, μπαίνει στην αιγυπτιακή, μπαίνει στη μύτη πάνω στην ιταλική και στη μαλτέζικη, στην ελληνική δεν μπαίνει». Συνεχίζοντας, σημείωσε ότι «παρ'όλα αυτά, πολύ ορθά το υπουργείο Εξωτερικών έχει πει ότι δεν θα δεχτούμε καμία παράβαση».

Ερωτηθείς για ότι μαζεύονται πολλές κακές εικόνες, με θέματα όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ο δημόσιος καυγάς μεταξύ δύο κορυφαίων υπουργών για τον χειρισμό εθνικών θεμάτων, τα Τέμπη, ο κ. Κεφαλογιάννης απάντησε: «Είναι διαφορετική κλίμακα, υπάρχει ίσως και διαφορετική πολιτική άποψη επί ενός θέματος..το χθεσινό μεταξύ του κ. Δένδια και του κ. Γεωργιάδη το βλέπω σαν μια διαφορετική πολιτική άποψη, και είναι διαφορετικό να συζητάμε για ζητήματα που όντως μπορεί να έχουν ακόμη και ποινικό ζήτημα».

Υπενθυμίζεται ότι με μια λιτή δήλωση απάντησαν χθες συνεργάτες του υπουργού Άμυνας στις αιχμές που άφησε ο Αδωνις Γεωργιάδης σχετικά με το τουρκολυβικό μνημόνιο. "Στη δημόσια σφαίρα έχει τη σημασία του ό,τι λέγεται, αλλά κυρίως σημασία έχει ποιος το λέει", σημείωσαν συνεργάτες του Νίκου Δένδια στην "Καθημερινή".

Νωρίτερα χθες ο Αδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο OPEΝ για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, άφησε αιχμές για τον κ. Δένδια: «Είναι ευχάριστο; Είναι πάρα πολύ δυσάρεστο. Δυστυχώς, για πάρα πολλά χρόνια, όχι μόνο επί κυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά και νωρίτερα, η Ελλάδα δεν μπορούσε να κλείσει συμφωνία με τη Λιβύη και δεν είχαμε ανακηρύξει ΑΟΖ εκεί για διάφορους λόγους. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες γιατί δεν έγινε η συμφωνία εκεί. Δεν έγινε. Κάποια στιγμή, λοιπόν, από ολιγωρία, εμείς δεν είχαμε κάνει συμφωνία, δεν κατάλαβε τότε το υπουργείο Εξωτερικών και βγήκε το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Στην πρώτη κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εκείνη την εποχή έγινε. Δεν ξέρω τι έγινε. Ηταν ευθύνη του υπουργείου Εξωτερικών, όχι του υπουργείου Ανάπτυξης. Το ΥΠΕΞ έπρεπε να το εμποδίσει και δεν το εμπόδισε. Πάμε παρακάτω».

Κατά το χθεσινό briefing ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κλήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας: «Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δεν απέδωσε καμία μομφή κατά του πρώην υπουργού Εξωτερικών και νυν υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια για το τουρκολιβυκό μνημόνιο» είπε ο Παύλος Μαρινάκης. Ερωτηθείς να απαντήσει αν υπάρχει κόντρα μεταξύ των δύο υπουργών, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι «τίποτα από όλα αυτά δεν υπάρχει».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.