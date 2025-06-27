Τουρκία: Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μιλά για υπεροχή της Ελλάδας στην αεροπορία

«Έχουμε μεγάλο πρόβλημα με τα ελληνικά μαχητικά» δήλωσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

«Τα ελληνικά μαχητικά όταν μας βλέπουν στα ραντάρ, εμείς δεν μπορούμε να τα δούμε» είπε.

«Ο Έλληνες θα έχουν F-35 όπως και το Ισραήλ»

Οζγκιουρ Οζέλ, πρόεδρος Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος: «Φυσικά, όσον αφορά την Τουρκία, ειδικά κατά την εποχή του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, συνολικά 30 αεροσκάφη προστέθηκαν δυστυχώς στο απόθεμα. Και τα τελευταία 13 χρόνια, δεν έχει προστεθεί ούτε ένα αεροσκάφος. Έχουμε F-16, αλλά δυστυχώς, δεν έχουν αναβαθμιστεί. Τα F-16 μας δεν μπορούν να τα δουν (τα ελληνικά). Τα ίδια F-16 στην Ελλάδα μπορούν να δουν τα δικά μας. Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Η Ελλάδα και το Ισραήλ έχουν F-35. Τα F-35 του Ισραήλ είναι ακόμη πιο προηγμένα επειδή κατασκευάστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πληρώσαμε γι' αυτά, αλλά μας άφησαν εκτός. Ο λόγος που μας εξαίρεσαν από το πρόγραμμα F-35 είναι οι S-400. Ενώ πύραυλοι πετούν από πάνω μας, οι S- 400 βρίσκονται στο υπόστεγο».

Πηγή: skai.gr

