Κουτσούμπας: Καμιά εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση της πολεμικής προετοιμασίας

«Οι επιθέσεις των Αμερικάνων κατά του Ιράν αποτελούν βήμα κλιμάκωσης του ιμπεριαλιστικού πολέμου σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό απαιτείται τώρα συναγερμός, ξεσηκωμός, καμιά εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση της πολεμικής προετοιμασίας και εμπλοκής. Να κλείσουν τώρα όλες οι βάσεις του θανάτου. Να σταματήσει κάθε στρατιωτική συνεργασία με το κράτος - δολοφόνο του Ισραήλ. Να γυρίσουν πίσω οι φρεγάτες και τα πολεμικά πλοία από την εμπόλεμη ζώνη.Αλληλεγγύη με τον λαό της Παλαιστίνης και με όλους τους λαούς της περιοχής» δήλωσε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στο αντιπολεμικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα.

