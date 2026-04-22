Κι ενώ η τουριστικής περίοδος πλησιάζει και τα δείγματα δεν είναι θετικά, αν αναλογιστεί κανείς ότι η Lufthansa μόνο έχει ακυρώσει 20.000 πτήσεις, η Ελλάδα καλείται να πάρει μέτρα ούτως ώστε οι πολίτες της να βιώσουν με το μικρότερο δυνατό κόστος την κρίση στη Μέση Ανατολή.



Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συζήτηση στο πάνελ του 11ου Οικονομικού Φόρουμ, εξήγησε πως είναι θέμα χρόνου, αν ο αποκλεισμός στο Στενό του Ορμούζ συνεχιστεί, να βρεθεί η Ελλάδα, αλλά κι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αντιμέτωποι με ανατιμήσεις σε πολλά προϊόντα και πως προτεραιότητα όλων πρέπει να είναι ο τερματισμός του πολέμου:

«Η παραγωγική διαδικασία θα αντιμετωπίσει προβλήματα, θα υπάρξουν ελλείψεις και οι τιμές στην ενέργεια θα αυξηθούν. Θα έχουμε μία αναπόφευκτη μικρή άνοδο του πληθωρισμού. Η Ελλάδα είναι μία χώρα που θέλει διακαώς τα διεθνή ύδατα να είναι ανοιχτά. Οποιοδήποτε άλλο σενάριο είναι καταστροφικό. Οπότε πρέπει να βάλουμε όλοι τα δυνατά μας σε διπλωματικό επίπεδο για να έχουμε σύντομα μία λύση.

Ωστόσο, πρέπει να είμαστε και προετοιμασμένοι για ένα πιθανό κακό σενάριο. Να βρούμε έναν τρόπο να αποκτήσουμε ενεργειακή αυτάρκεια ως Ευρώπη, να διαμορφώσουμε κατάλληλα τη στρατηγική μας. Να έχουμε ψηλά στην ατζέντα τη βιωσιμότητα και την ασφάλεια των ενεργειακών μας υποδομών. Είμασταν πολλά χρόνια εξαρτώμενοι από τη Ρωσία. Είναι απαραίτητο το Plan b».

Σε ερώτηση σχετικά με τη διαρκώς αυξανόμενη αναζήτηση ενεργειακών πόρων, την οποία έχει αυξήσει δραματικά και η τεχνητή νοημοσύνη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: «Πήραμε μία απόφαση πριν από επτά χρόνια να απομακρυνθούμε από τον άνθρακα, όχι μόνο για περιβαλλοντολογικούς λόγους, αλλά και για οικονομικούς, διότι πλέον ο άνθρακας είναι ακριβός. Στραφήκαμε προς την ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το φυσικό αέριο. Είμαστε πρωτοπόρα χώρα σε αυτό το επίπεδο».

