Ο Έντι Ράμα μίλησε στον Αλέξη Παπαχελά κατά το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας από το 2013, σχολίασε το ρόλο της χώρας του στις διεθνείς εξελίξεις, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το ότι τα Δυτικά Βαλκάνια βρίσκονται πλέον στην ατζέντα των συζητήσεων, αλλά δεν παρέλειψε να εκφράσει την απογοήτευσή του για το ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη η υπόθεση της δίωξης πολιτικών στελεχών του Κοσόβου για εμπόριο ανθρώπινων οργάνων, ότι έγιναν διώξεις χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες, ενώ αποκάλυψε ότι έχει απευθυνθεί στον Ντόναλντ Τραμπ για το θέμα αυτό.

«Όταν είσαι μία μικρή χώρα όπως η Αλβανία, από τη μία πρέπει να αποδέχεσαι όποιες αποφάσεις λαμβάνουν οι μεγάλες δυνάμεις στην περιοχή, από την άλλη μπορείς να είσαι χαλαρός, διότι δεν μπορείς να επηρεάσεις τις εξελίξεις. Είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά δεν παίρνουμε αποφάσεις. Όταν το ΝΑΤΟ παίρνει σωστές αποφάσεις, όπως η απελευθέρωση του Κοσόβου από τη Σερβία, συμφωνήσαμε. Όταν το ΝΑΤΟ έφυγε από το Αφγανιστάν, είπαμε ότι έκανε λάθος», ανέφερε ο Έντι Ράμα.

Για το αν αισθάνεται ότι τα Βαλκάνια είναι παραμελημένα, είπε:«Το αντίθετο, αισθάνομαι ότι τα Βαλκάνια και συγκεκριμένα τα Δυτικά Βαλκάνια είναι πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση από ποτέ. Η Ευρώπη κατανοεί τα θέματά μας. Δεν ήταν πάντα αυτονόητο να υπάρχει αυτή η συνεργασία και είμαστε ικανοποιημένοι που τώρα υπάρχει».

Ο Αλέξης Παπαχελάς ρώτησε τον Αλβανό πρωθυπουργό γιατί οι συμπατριώτες του συνεχίζουν να αφήνουν τη χώρα του, παρά την άνοδο του βιωτικού επιπέδου: «Ισχύει ότι οι Αλβανοί συνεχίζουν να αφήνουν τη χώρα για μία καλύτερη ζωή, παρά την οικονομική μας πρόοδο και αυτό αποτελεί απομεινάρι της απομόνωσης της χώρας επί μία 15ετία κατά το προηγούμενο καθεστώς. Ωστόσο, ο τουρισμός μας ανεβαίνει, ενώ κάποιοι Αλβανοί που είχαν φύγει τα προηγούμενα χρόνια, επιστρέφουν μαζί με τις οικογένειές τους. Οπότε ο αριθμός των 500.000 Αλβανών που έχουν αφήσει τη χώρα κατά τη διακυβέρνησή μου, δεν είναι ο πραγματικός».

