Την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup χαιρετίζει με μήνυμά της στο X η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Συγχαρητήρια Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή σου ως πρόεδρος του Eurogroup.

Σε ταραγμένους καιρούς, η σταθερότητα και η συνοχή της ευρωζώνης είναι πιο σημαντικές από ποτέ.

Θα συνεργαστούμε επίσης στενά για τον διεθνή ρόλο του ευρώ και της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς μας».

Congratulations @Pierrakakis on your election as President of the Eurogroup.



In turbulent times, the stabilty and cohesion of the euro area is more important than ever.



We will also work closely together on the international role of the euro and the Savings and Investment… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 11, 2025

