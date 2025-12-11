Λογαριασμός
Συγχαρητήρια Φον ντερ Λάιεν σε Πιερρακάκη: «Η σταθερότητα και η συνοχή της ευρωζώνης πιο σημαντικές από ποτέ»

«Θα συνεργαστούμε επίσης στενά για τον διεθνή ρόλο του ευρώ και της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς μας»

φον ντερ Λάιεν

Την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup χαιρετίζει με μήνυμά της στο X η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. 

«Συγχαρητήρια Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή σου ως πρόεδρος του Eurogroup.

Σε ταραγμένους καιρούς, η σταθερότητα και η συνοχή της ευρωζώνης είναι πιο σημαντικές από ποτέ.

Θα συνεργαστούμε επίσης στενά για τον διεθνή ρόλο του ευρώ και της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς μας».

