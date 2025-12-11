Σε εποικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Αντιπροέδρου Κωστή Χατζηδάκη και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα με εκπροσώπους των αγροτών της Κρήτης και τον Περιφερειάρχης Σταύρο Αρναουτάκη. Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιάννης Καββαδάς και στελέχη του οργανισμού.

Οι αγρότες παρουσίασαν στην κυβέρνηση τα αιτήματα τους και υπήρξε δέσμευση εκ μέρους των κυρίων Χατζηδάκη και Τσιάρα να εξεταστούν και να αντιμετωπιστούν αρκετά από αυτά.

Από την πλευρά της κυβέρνησης υπογραμμίστηκε ότι ειδικά για την κτηνοτροφία υιοθετήθηκε συμπληρωματική πληρωμή σε συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες προκειμένου να αρθούν αδικίες του μαθηματικού τύπου κατανομής της επιδότησης σε πραγματικούς παραγωγούς.

Ωστόσο, από την κυβέρνηση εξηγήθηκε στους εκπροσώπους των αγροτών ότι οι όποιες διευθετήσεις γίνουν, δεν μπορούν να υπερβούν τη συμφωνία που έχει υπάρξει ανάμεσα στην κυβέρνηση και την Κομισιόν για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Διαφορετικά, υπάρχει ο άμεσος κίνδυνος να επιβληθούν νέα πρόστιμα στη χώρα, να διακοπούν οι επιδοτήσεις και τελικά να βγει πολλαπλά ζημιωμένος ο Έλληνας αγρότης.

Ο διάλογος ανάμεσα στους εκπροσώπους των αγροτών της Κρήτης και την κυβέρνηση θα συνεχιστεί σε τεχνικό επίπεδο προκειμένου να βρεθεί λύση και σε πιο ειδικά προβλήματα που έχουν προκύψει από την εφαρμογή του μεταβατικού συστήματος πληρωμών ώστε να μην υπάρξουν αδικίες ιδιαίτερα στους κτηνοτρόφους

Συζητήθηκαν επίσης ειδικότερα προβλήματα για την κτηνοτροφία στην Κρήτη και τα νησιά (αυξημένος κόστος παραγωγής, χαμηλότερες τιμές γάλακτος κλπ) και εξετάστηκαν ιδέες για την αντιμετώπιση τους.

Τέλος, συζητήθηκαν τα ζητήματα της γεωργίας και της μελισσοκομίας με έμφαση στην υδατική κρίση, το ψηφιακό δελτίο αποστολής και η δίκαια στήριξη των καλλιεργειών σε θερμοκήπια ως προς την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο.

Ή κυβέρνησης δεσμεύθηκε να εξετάσει τόσο αυτά όσο και τα παραπάνω προβλήματα και να τοποθετηθεί οριστικά στο πλαίσιο του συνολικού διαλόγου με τους αγρότες.

Οι Κρητικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι δήλωσαν από την πλευρά τους ότι ο διάλογος συνεχίζεται και ότι αναζητούνται λύσεις για τα προβλήματά τους.

Ο Χαιρέτης Στέφανος, πρόεδρος γαλακτοκομικου συνεταιρισμού Ανωγείων τόνισε:

«Είμαστε σε διάλογο με την κυβέρνηση. Θα μιλήσουμε και αύριο. Θα συνεχιστεί και αύριο η συζήτηση. Προσπαθούμε να βρούμε τη σωστή λύση. Αύριο το μεσημέρι έχουμε συναντήση με όλους και θα σας πούμε το αποτέλεσμα. Υπάρχει ένα κλίμα, αλλά προχωρούμε τη συζήτηση».

Ο Λευτέρης Τριανταφυλλάκης, πρόεδρος κτηνοτροφικού συνεταιρισμού Ηρακλείου δήλωσε:

Συνεχίζουμε να συζητούμε. Ευελπιστούμε να βρεθεί μια λύση. Αύριο θα μείνουμε εδώ να το παλέψουμε όσο μπορούμε Αύριο 11.30 πάλι το ραντεβού. Είναι 150.000 παραγωγοι κάτω και ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Άμα έρθω και πω πως πάμε σε πόλεμο θα ήταν το τελευταιο που θα έκανα. Πρώτα θα εξαντλήσω όλα τα περιθώρια. Υπάρχει αισιοδοξία και γι αυτό μένουμε. Η τεχνική λύση έχει πεθάνει και αναζητούμε άλλες λύσεις».

Ο κ. Ορφανουδάκης, πρόεδρος του αγροτικού συλλόγου Τυμπακίου τόνισε:

«Βάλαμε θέματα φυτικής παραγωγής. Πήραμε απάντηση ότι θα συνεκτιμηθούν όλα και θα περιέχονται στο πακέτο που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργος τις επόμενες μέρες. Ικανοποιημενοι είμαστε που ακούστηκαν οι απόψεις μας».

Ο Σταύρος Αρναουτάκης, Περιφερειάρχης Κρήτης δήλωσε:



«Εποικοδομητική συνάντηση με πολλά ζητήματα που τέθηκαν. Αποφασισαμε μετά από μια τεχνική συνάντηση αύριο να ξαναβρεθούμε για να δούμε μια θετική εξέλιξη. Πιστεύω πως μπορεί να βρεθεί μια λύση για να εκτονωσουμε την κατάσταση. Γιατί έχουν δίκιο οι κτηνοτρόφοι. Έχουν γίνει πολλές περικοπές και πρέπει να έχουμε μια λύση. Αν σε τεχνικό επίπεδο οι σύμβουλοι του υπουργείου δώσουν θετικά ναι, θα γίνει ξανά συνάντηση με τους υπουργούς. Δεν πάμε για τεχνική λύση, αλλά υπάρχουν θέματα που μπορούν να εξεταστούν».

Ο Λιδης Χρήστος, εκπρόσωπος ελαιοπαραγωγών Κρήτης και μέλος συντονιστικής επιτροπής Ηρακλείου είπε από την πλευρά του:

Ακούσαμε θα... Και θα δούμε. Παίρνουμε ψιχουλα. Σύντομα το ελαιόλαδο θα πάει 10-15 ευρώ. Διάθεση να συνεργαστούμε με την κυβέρνηση υπάρχει, αλλά δεν έχει να μας δώσει κάτι πλέον. Μας μίλησαν ωραία, ήταν ευγενικοί, αλλά τη φιλοξενία δεν τη βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Εμένα μου στοιχίζει ένα λίτρο 7 ευρώ και πρέπει να το πουλήσω 4,5-5 ευρώ».



