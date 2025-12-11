Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συγχαρητήρια Κόστα σε Πιερρακάκη: Αναγνωρίζεται η πρόοδος της Ελλάδας την τελευταία δεκαετία

Η Ελλάδα «έχει διανύσει μια μεγάλη πορεία τα τελευταία 10 χρόνια», έγραψε ο Κόστα

Κόστα

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, συνεχάρη με ανάρτησή του τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup, τονίζοντας ότι η Ελλάδα «έχει διανύσει μια μεγάλη πορεία τα τελευταία 10 χρόνια» και ότι η σημερινή εκλογή αποτελεί «ουσιαστική αναγνώριση αυτής της προόδου, τόσο για τη χώρα όσο και για την Ένωσή μας».

«Συγχαρητήρια, αγαπητέ Κυριάκο!», έγραψε ο Κόστα, προσθέτοντας ότι ανυπομονεί «να συνεργαστούμε για να ενισχύσουμε την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, προς όφελος των πολιτών μας και του κοινού μας νομίσματος».
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κυριάκος Πιερρακάκης Eurogroup Αντόνιο Κόστα
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark