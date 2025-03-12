Με τον γενικό γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουντέρες συναντήθηκε, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης Θεόδωρος Ρουσόπουλος.

Η συνάντηση, έγινε στη Νέα Υόρκη, όπου ο κ. Ρουσόπουλος συμμετείχε στην 69η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών.

Μετά τη συνάντησή τους, ο κ. Ρουσόπουλος δήλωσε: «Με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ μοιράστηκα την ιδέα μου να διοργανωθεί ένα διεθνές συνέδριο, τον Δεκέμβριο στο Λονδίνο, για θέματα που αφορούν στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τους κινδύνους για τη Δημοκρατία από την αλόγιστη χρήση της. Συζητήσαμε, επίσης, ζητήματα που αφορούν συνολικά στην υποχώρηση της Δημοκρατίας εξαιτίας του λαϊκισμού, σε πολλές περιοχές του πλανήτη μας, και τους κινδύνους που κυριαρχούν πλέον εξαιτίας όσων πιστεύουν ότι πρέπει να επικρατεί η δύναμη των όπλων ή του χρήματος έναντι της δύναμης της Δημοκρατίας και του νόμου».

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη, ο κ. Ρουσόπουλος είχε συναντήσεις με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο και τους αναπληρωτές γενικούς γραμματείς του ΟΗΕ Amandeep Singh Gill, αρμόδιο για τις ψηφιακές και τις αναδυόμενες τεχνολογίες με τον οποίο συζήτησε για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τους κινδύνους που αναδύονται για τη Δημοκρατία, Rosemary DiCarlo, αρμόδια για Πολιτικές και Ειρηνευτικές Υποθέσεις με την οποία συζήτησε για το Κυπριακό και τον πόλεμο στην Ουκρανία και τον Guy Bernard Ryder, αρμόδιο για θέματα πολιτικής, με τον οποίο συζήτησε για την ιστορική συμφωνία «Pact for the Future» που υιοθετήθηκε από τους ηγέτες του κόσμου κατά τη διάρκεια της Συνόδου για το Μέλλον.

Ο κ. Ρουσόπουλος την Τετάρτη επισκέπτεται την Ουάσιγκτον όπου έχει προγραμματισμένες συναντήσεις με γερουσιαστές, εκπροσώπους think tanks, ενώ θα δώσει διάλεξη στο πανεπιστήμιο George Washington για το Συμβούλιο της Ευρώπης, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη Δημοκρατία και το κράτος δικαίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

