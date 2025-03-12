Μητσοτάκης: Kάθε κυβέρνηση κρίνεται όχι από τις προθέσεις της, αλλά από τα αποτελέσματά της

«Η παρουσία μου σήμερα εδώ πιστεύω ότι έχει έναν ξεχωριστό συμβολισμό, διότι προφανώς τα εγκαίνια οποιασδήποτε αθλητικής εγκατάστασης πάντα είναι μια στιγμή μεγάλης χαράς και αισιοδοξίας. Η σημερινή, όμως, εγκατάσταση έχει μία ξεχωριστή αξία και μία ξεχωριστή σημασία, καθώς εσείς, κ. Δήμαρχε και αγαπητοί κάτοικοι του Ολυμπιακού Χωριού, γνωρίζετε καλά την κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει αυτός ο χώρος μετά τη λαμπρή Ολυμπιάδα του 2004», επεσήμανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκη κατά τον χαιρετισμό του στην εκδήλωση για την επαναλειτουργία του κολυμβητηρίου του Ολυμπιακού Χωριού.

«Και σήμερα βρισκόμαστε στην πολύ ευχάριστη στιγμή, 21 χρόνια μετά από εκείνη την μοναδική διοργάνωση η οποία ανέβασε την Ελλάδα τόσο ψηλά και μας έκανε όλες και όλους τόσο υπερήφανους, να αποδίδουμε πάλι στην τοπική κοινωνία, στους κατοίκους του Ολυμπιακού Χωριού, στα αθλητικά σωματεία της ευρύτερης περιοχής αυτή την πλήρως ανακατασκευασμένη ολυμπιακή πισίνα, προκειμένου να μπορείτε να την χαρείτε, να ψυχαγωγηθείτε, αλλά και να δώσουμε, κυρίως στα νέα παιδιά, την ευκαιρία να αγαπήσουν τον αθλητισμό και ειδικά την κολύμβηση».

Ο πρωθυπουργός θέλησε να σταθεί ιδιαίτερα όπως είπε «στη μεγάλη σημασία την οποία έχουμε αποδώσει στη συντήρηση -τονίζω αυτό, στη συντήρηση- των υφιστάμενων αθλητικών υποδομών. Διότι το ελληνικό κράτος είναι καλό στο να κατασκευάζει έργα αλλά πάρα πολύ κακό στο να τα συντηρεί στη συνέχεια και η ιστορία των ολυμπιακών εγκαταστάσεων πιστεύω ότι πιστοποιεί αυτή την πραγματικότητα με τον πιο, θα έλεγα, αποκαλυπτικό τρόπο.

Κι όμως, βήμα-βήμα, σκύβοντας πάνω στα προβλήματα, έχουμε καταφέρει, έχοντας επενδύσει σημαντικούς πόρους, να αποδώσουμε πίσω στην κοινωνία, σημαντικές ολυμπιακές εγκαταστάσεις, αλλά ταυτόχρονα να κάνουμε και σημαντικά έργα παρέμβασης, υποδομής αλλά κυρίως επισκευής, σε αθλητικά κέντρα σε ολόκληρη την επικράτεια.

Νομίζω ότι αυτό το έργο πιστοποιεί απόλυτα ότι τελικά κάθε κυβέρνηση κρίνεται όχι από τις προθέσεις της αλλά τελικά από τα αποτελέσματά της.

Και καθώς βρισκόμαστε ήδη στον έκτο χρόνο της διακυβέρνησης, μπαίνουμε πια στη φάση όπου έργα τα οποία ωρίμασαν, μελετήθηκαν, με πολύ κόπο και με πολλή προσπάθεια, διότι συχνά δεν γνωρίζει κανείς το πόση δουλειά χρειάζεται για να μπορέσει να ολοκληρωθεί ένα έργο, έχουμε φτάσει στο σημείο που πολλά τέτοια έργα, όχι μόνο στον αθλητισμό, πια παραδίδονται στην ελληνική κοινωνία και στους Έλληνες πολίτες. Ένα μικρό ενδεικτικό παράδειγμα είναι αυτό το κολυμβητήριο, το οποίο από σήμερα και πάλι θα επαναλειτουργεί.

Είναι πράγματι πολύ συγκινητικό να σκεφτεί κανείς -και αναφέρομαι κυρίως στους αθλητές οι οποίοι θυμούνται αυτή την εγκατάσταση από τους Ολυμπιακούς Αγώνες-, αν σκεφτεί κανείς ότι τα παιδιά τα οποία είδαμε, με αυτό το τόσο εντυπωσιακό πρόγραμμα, είναι τα πρώτα τα οποία μπήκαν σε αυτή την πισίνα, τα πρώτα μετά από 21 χρόνια. Θα ακολουθήσουν, όμως, πολλά περισσότερα. Και αυτό μας κάνει όλους εξαιρετικά αισιόδοξους».

Ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό του ο πρωθυπουργός τόνισε: «Τέλος, μια μικρή κουβέντα για τα παιδιά μας: αγαπήστε τον αθλητισμό. Αγαπήστε τον αθλητισμό, διότι θα διαπιστώσετε ότι θα σας δώσει χαρές οι οποίες είναι πραγματικά μοναδικές.

Θα κάνετε φιλίες οι οποίες θα κρατήσουν μια ζωή. Θα σας επιτρέψουν να δείτε τον εαυτό σας και τις δυνατότητές σας μέσα από μια διαφορετική οπτική γωνία. Όχι μόνο για τους πρωταθλητές μας, διότι είναι βέβαιο ότι από τα πολλά παιδιά τα οποία θα αρχίσουν να κολυμπούν σε αυτή την πισίνα θα προκύψουν πρωταθλητές, γιατί όχι και αύριο Ολυμπιονίκες, αλλά για τον οποιονδήποτε, για την καθεμιά και για τον καθένα ξεχωριστά.

Διότι, βέβαια, όσο θα είστε μέσα στο νερό, και να το θέλετε, κινητό δεν μπορείτε να βλέπετε, δεν έχει προχωρήσει τόσο πολύ η τεχνολογία ακόμα, αλλά πραγματικά θα σας δώσει ο αθλητισμός μοναδικές χαρές.

Εύχομαι αυτό το έργο να είναι πραγματικά ένα έργο το οποίο θα το χαρούν πρώτα και πάνω από όλα οι κάτοικοι της περιοχής, τα τοπικά σωματεία. Και είμαι σίγουρος ότι από εδώ και στο εξής, εδώ, σε αυτόν τον χώρο θα ακούμε πολλές χαρούμενες φωνές και θα βλέπουμε πολλά χαμογελαστά πρόσωπα. Και αυτή, τελικά, είναι και η μεγαλύτερη ικανοποίηση για εμάς τους πολιτικούς».

