Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ φιλοξενήθηκε το πρωί της Τετάρτης (30/4) ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος κλήθηκε να σχολιάσει τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των Τεμπών μετά τη διαβίβαση της δικογραφίας για διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών για τους πρώην υπουργούς Κώστα Καραμανλή και Χρήστο Σπίρτζη.

«Νομίζω το πλαίσιο το έχει δώσει ο πρωθυπουργός, ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να θέσει κανένα εμπόδιο στη διερεύνηση από την πλευρά της Δικαιοσύνης όλων των ζητημάτων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα», ανέφερε αρχικά, ενώ ερωτηθείς για το ενδεχόμενο προανακριτικής διευκρίνισε:

«Θα πρέπει τα κόμματα να παραλάβουν αντίγραφα της δικογραφίας με το σημείωμα του ανακριτή, να τη μελετήσουν και μετά να αποφασίσουν το κάθε κόμμα ξεχωριστά. Εδώ δεν υπάρχει καμία κατηγορία συγκεκριμένη. Κάποια στιγμή πολύ πρόσφατα, μετά από δυο απολογίες στελεχών του υπουργείου, ο ανακριτής διαπιστώνει ότι οι απολογούμενοι αυτοί αναφέρονται σε ευθύνες που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία για την εποπτεία στα ζητήματα ασφάλειας από τους αρμόδιους υπουργούς. Όταν το συναντά αυτό, ο ανακριτής σταματά τη διερεύνηση όσον αφορά τα πολιτικά πρόσωπα. Συνεχίζει την κανονική ανακριτική διαδικασία και κάνει ένα σημείωμα που διαβιβάζεται στη Βουλή όπου λέει πως κατά τη διάρκεια της ανακρίσεως έγινε αναφορά σε πολιτικούς που είχαν την ευθύνη για μια συγκεκριμένη περίοδο».

«Όταν ένας ανακριτής συναντά αναφορές για πολιτικά πρόσωπα, βάσει Συντάγματος υποχρεούται να πει "εγώ εδώ σταματώ" και να το διαβιβάσει στη Βουλή. Η διαδικασία τώρα προβλέπει ότι 30 βουλευτές μπορούν να κάνουν αίτημα. Η κυβέρνηση σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να θέσει εμπόδια στη δικαστική διερεύνηση των υποθέσεων αυτών. Ακόμα όμως τα κόμματα βρίσκονται στη διαδικασία που πρέπει να μελετήσουν τη δικογραφία, η οποία είναι τεράστια. Ύστερα, θα οριστεί η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, η οποία θα αποφασίσει για σύσταση προανακριτικής και στη συνέχεια αφού συγκροτηθεί, θα ερευνήσει ό,τι πρέπει να ερευνήσει».

Τι σημαίνει μοντέλο Τριαντόπουλου

Αναφορικά με το λεγόμενο «μοντέλο Τριαντόπουλου», ο κ. Φλωρίδης τόνισε ότι από τα πρώτα Συντάγματα μετά την Ελληνική Επανάσταση προβλέπουν πως οι υπουργοί διώκονται μόνο μετά την άδεια της Βουλής, κάτι το οποίο βοηθούσε στην αντιμετώπιση της «δικομανίας των Ελλήνων» ανά τους αιώνες, για το οποίο όμως με την πάροδο του χρόνου ασκείται κριτική ότι από καθεστώς προστασίας γίνεται προνόμιο για κάποιους, διότι «δεν μπορεί να διαχωρίζεται το πολιτικό πρόσωπο τόσο πολύ από τους υπόλοιπους πολίτες».

«Τι έγινε με την υπόθεση Τριαντόπουλου; Συστάθηκε η προανακριτική, η οποία τι είπε; Για την υπόθεση αυτή που συγκροτηθήκαμε έχει γίνει πλήρης έρευνα από την Εισαγγελία της Λάρισας, δεν χρειάζεται να ψάξω κάτι άλλο και αυτήν την υπόθεση και αυτόν τον φάκελο όπως είναι τα στέλνω στον φυσικό δικαστή. Τι σημαίνει τώρα φυσικός δικαστής; Ήδη από τον Άρειο Πάγο έχει διαβιβαστεί στη Βουλή ο κατάλογος όλων των Αρεοπαγιτών και η Βουλή σε δημόσια συνεδρίαση θα κάνει κλήρωση των ανακριτών και του δικαστικού συμβουλίου».

«Με βάση λοιπόν αυτό, η προανακριτική θα δει τι υλικό έχει στα χέρια της. Εδώ το πολιτικό σύστημα θα κριθεί από τον κόσμο κατά πόσο είναι σοβαρό. Όταν ο κόσμος λέει ότι ο πολιτικός πρέπει να συναντά το γρηγορότερο τον φυσικό δικαστή, η κυβέρνηση στην υπόθεση Τριαντόπουλου το έκανε αυτό. Εάν το αίτημα όλων είναι να γίνει αυτό, γιατί να μη γίνεται; Για να κάνουν κάποιοι σόου;»

