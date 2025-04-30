Για το ενδεχόμενο μειώσεων στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μέσα από τις μειώσεις των λιμενικών τελών που εξαγγέλθηκαν προ ημερών, μίλησε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος φιλοξενήθηκε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ το πρωί της Τετάρτης (30/4).

«Οι αυξήσεις είχαν ήδη ανακοινωθεί από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες σε όλη την Ευρώπη, σε ποσοστό 13%, λόγω της αλλαγής του μίγματος του καυσίμου και της οικολογικής πολιτικής της πράσινης μετάβασης από την ΕΕ που κοστίζει ακριβά», ανέφερε αρχικά. «Εμείς το ανασχέσαμε αυτό, θα το δείτε από αύριο. Καταρχάς είναι για έναν χρόνο. Πώς; Μειώνοντας τα λιμενικά τέλη 50%, αυξάνοντας μερικώς το κομμάτι του πολυτελούς τουρισμού. Τα λιμενικά τέλη που μειώνονται τα δίνουμε από το Πράσινο Ταμείο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

Στη συνέχεια, ως προς την έξοδο του Πάσχα, ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε πως υπήρξε 3,2% μεσοσταθμικά μείωση στις τιμές των εισιτηρίων στην οικονομική θέση σε όλην την ακτοπλοΐα και 20-30% στα εκπτωτικά πακέτα για την ελληνική οικογένεια.

«Πολλοί όχι μόνο αμφισβητούσαν ότι θα μπορούσαμε να ανασχέσουμε τις τιμές, αλλά πίστευαν ότι αυτό θα συνέχιζε να καλπάζει. Δεν θα γίνει όμως. Δεν θα αυξηθούν τα εισιτήρια και αυτό ισχύει για όλη τη σεζόν. Και ως προς τα ταχύπλοα που δεν έχουν αλλάξει καύσιμο, η συζήτηση που κάνω μαζί τους με κάνει αισιόδοξο και να περιμένω τις επόμενες μέρες ανακοινώσεις για σημαντικές μειώσεις σε ό,τι έχει να κάνει με γονείς και παιδιά και αμάξι και καμπίνα. Στόχευσή μας ποια είναι; Να μην είναι πολυτέλεια για την ελληνική οικογένεια να ταξιδέψει στα νησιά».

Πηγή: skai.gr

