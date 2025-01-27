Το μόνο που μένει για να ολοκληρωθεί η ανακριτική διαδικασία για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, είναι η έκθεση του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, για τα αίτια της φονικής έκρηξης που προκλήθηκε μετά τη σύγκρουση των συρμών, τόνισε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100.3, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης. Ο ίδιος εκτίμησε ότι η έκθεση αναμένεται να παραδοθεί περί τα μέσα Φεβρουαρίου

Ο κύριος Φλωρίδης σημείωσε πως ο μόνος άνθρωπος στη χώρα που έχει όλα τα στοιχεία είναι ο ανακριτής που είναι και ο μόνος που δεν μπορεί να μιλήσει.

Όσον αφορά στη διαδικασία, είπε πως μόλις παραδοθεί η έκθεση και ο ανακριτής περαιώσει την ανάκριση, θα υποβάλει στον εισαγγελέα τη δικογραφία, ο εισαγγελέας θα συντάξει τα κατηγορητήρια και θα ορίσει την ημερομηνία που θα γίνει η δίκη. Ο υπουργός έκανε μάλιστα γνωστό ότι μετά από συνεννόηση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει βρεθεί και έχει ετοιμαστεί ο χώρος.

Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση διερωτήθηκε τι έκαναν αυτοί που διαρρηγνύουν σήμερα τα ιμάτιά τους όταν η κυβέρνηση έφερνε διατάξεις για να βοηθήσει τον ανακριτή. Όπως είπε κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν τις ψήφιζε.

Ακούστε τις δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη:

Αναλυτικά οι δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη:

Ποια εξουσία, ποια αρχή είναι αρμόδια να ερευνήσει ένα τέτοιο πράγμα, μια τέτοια ανθρώπινη τραγωδία και στη συνέχεια να αποδώσει δικαιοσύνη; Όταν συνέβη αυτό το φοβερό δυστύχημα, εισαγγελέας Εφετών στη Λάρισα ήταν ένας από τους καλύτερους εισαγγελείς που είχε η χώρα τα τελευταία πολλά-πολλά χρόνια, ήταν ο κύριος Δασκαλόπουλος. Ο κύριος Δασκαλόπουλος έθεσε υπό την άμεση εποπτεία του όπως ο νόμος ορίζει τις έρευνες αμέσως και εισηγήθηκε στην Ολομέλεια των Εφετών της Λάρισας ότι η υπόθεση αυτή έπρεπε να ανατεθεί τάχιστα, λόγω της σοβαρότητάς της και της βαρύτητάς της σε εφέτη ανακριτή. Έτσι ορίστηκε, λοιπόν, ο Εφέτης Ανακριτής πριν από δύο χρόνια. Εάν ακούσετε δικαστές να μιλούνε γι' αυτό τον άνθρωπο, θα πούνε ότι πρόκειται για έναν δικαστικό λειτουργό που έχει αφιερωθεί στην υπόθεση αυτή όχι απλώς στα λόγια αλλά ένας άνθρωπος που τώρα δύο χρόνια δεν έχει ούτε Σάββατο, ούτε Κυριακή, ούτε Χριστούγεννα, ούτε Πάσχα, ούτε διακοπές, ούτε θάλασσες, ούτε βουνά. Δύο χρόνια κάθε μέρα, μέρα-νύχτα είναι πάνω στην υπόθεση αυτή, έχοντας δημιουργήσει μία δικογραφία η οποία αποτελείται από χιλιάδες χιλιάδες σελίδες, από ένα τεράστιο αποδεικτικό υλικό, από ντοκουμέντα, από εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης, από καταθέσεις που έχει πάρει, από απολογίες που έχει πάρει, από ό,τι μπορεί να βάλει ανθρώπινος νου σε μία τόσο μεγάλη και τόσο δύσκολη υπόθεση. Δείτε όμως τώρα που είμαστε. Ο μόνος άνθρωπος στη χώρα που έχει όλα τα στοιχεία για την υπόθεση αυτή, είναι και ο μόνος που δεν μπορεί να μιλήσει, είναι ο μόνος που απαγορεύεται, και πολύ σωστά από το δικαίωμα μας, να μιλήσει, γιατί πρέπει να προστατεύσει την μυστικότητα της ανάκρισης.

Δεν είναι η κυβέρνηση και δεν υπάρχει καμία κυβέρνηση στον κόσμο που μπορεί να επιβάλλει τους ρυθμούς σε μια ανακριτική διαδικασία, δηλαδή σε μια διαδικασία της δικαιοσύνης. Θα ήταν κάτι ανεπίτρεπτο και ολέθριο για τη λειτουργία της δημοκρατίας. Αλίμονο, αν οι κυβερνήσεις παρενέβαιναν και μπορούσαν να στρέψουν την ανάκριση προς τα εδώ ή προς τα εκεί, να την επιταχύνουν ή να την επιβραδύνουν. Τι έχουμε τώρα εδώ; Μόνο από την πλευρά των συγγενών, διότι έτσι έκριναν και δικαίως οι άνθρωποι, υποβλήθηκαν πέραν της έρευνας του ανακριτή, περισσότερα από 300 αιτήματα περαιτέρω έρευνας. Περισσότερα από 300 αιτήματα περαιτέρω έρευνας σε διάφορα ζητήματα, από τα οποία, περισσότερα από τα 250, ο ανακριτής τα έκανε δεκτά και τα ερεύνησε. Όπου ο ανακριτής έκρινε ότι δεν είναι αυτό το ζήτημα άξιο έρευνας, οι δικηγόροι προσέφευγαν στο συμβούλιο των εφετών, και το συμβούλιο αποφαινόταν αν πρέπει να γίνει ή δεν πρέπει να γίνει.

Δείτε τις παραγγελίες του ανακριτή στα εργαστήρια του Καναδά, στα εργαστήρια του Λονδίνου, στα εργαστήρια της Γαλλίας, στα δικά μας εργαστήρια τους πραγματογνώμονες. Δείτε ότι οι πραγματογνώμονες που όρισε αυτούς έκαναν πραγματογνωμοσύνες, οι οποίες ήρθαν σε αντίθεση με κάποιες άλλες πραγματογνωμοσύνες ιδιωτών και προκειμένου να ξεπεράσει αυτήν την διχογνωμία ανέθεσε την υπόθεση… δηλαδή ανέθεσε μία περαιτέρω πραγματογνωμοσύνη στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, η οποία δεν έχει δυστυχώς παραδοθεί μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αφορά το τι υπήρχαν στις ύλες και αν υπάρχει πυρκαγιά και από πού οφείλεται και τα λοιπά.

Ο μόνος που έχει όλα τα στοιχεία και θα μπορούσε να μιλήσει αυτός απαγορεύεται να μιλήσει, αυτός είναι ο ανακριτής. Αυτό αφήνει ένα έδαφος μίας απίστευτης συνωμοσιολογίας που δεν αφορά τους συγγενείς -ότι λέω δεν αφορά τους ανθρώπους αυτούς - αλλά μίας απίστευτης συνωμοσιολογίας που ξεκινάει από κάποιους πολιτικούς και πηγαίνει σε ένα ας πούμε σε ένα δημοσιογραφικό παρακράτος, το οποίο μπορεί να εμφανίζει ότι μπορείτε να φανταστείτε.

Είναι φαινόμενο για τόσο μεγάλη υπόθεση να έχει προχωρήσει αυτή η έρευνα με τον τρόπο που προχώρησε. Πριν τις γιορτές, ενώ ο άνθρωπος αυτός έκανε όλη αυτή τη φοβερή δουλειά, κάποιοι δικηγόροι υπέβαλαν αίτημα να εξαιρεθεί από την ανάκριση αυτός ο ανακριτής. Δηλαδή, να φύγει αυτός ο ανακριτής από την υπόθεση δύο χρόνια μετά και από τη δουλειά που έχει κάνει.

…Αυτή τη διάταξη με την οποία ο ανακριτής ζητούσε να ακούσει τις άλλες συνομιλίες και του την παρείχε η κυβέρνηση με διάταξη, δεν την ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, επικαλούμενος ότι θα προσβληθούν ανθρώπινα δικαιώματα. Το λέω αυτό για να δείτε λίγο την υποκρισία των ημερών από το κόμμα αυτό όπου αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για να γίνει μια συζήτηση στη Βουλή, δικαίωμά τους αλλά ας ξέρει ο κόσμος τι έχει γίνει.

Ακούμε διάφορα από δημοσιογράφους που κάνουν δικαστικό ρεπορτάζ οι οποίοι λένε ότι κάποιοι, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια όμως αυτό, ότι μόλις πάει να το τελειώσει ο ανακριτής… διότι από ότι το ίδιο το δικαστικό ρεπορτάζ λέει που το παρακολουθεί, λέει ότι ο ανακριτής περιμένει το τελευταίο στοιχείο που είναι η έκθεση του Μετσοβείου Πολυτεχνείου η οποία μπορεί να κατατεθεί …δεν ξέρω… μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου τώρα, και να ολοκληρώσει το φάκελο και να το στείλει στον εισαγγελέα προκειμένου να βγουν οι κλήσεις και να οριστεί η δικάσιμος, αλλά, σας λέω τώρα τι λέει.

Το δικαστικό ρεπορτάζ λέει, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, ότι κάποιοι δικηγόροι, κάποιοι δεν ξέρω τι και πώς εμπλέκονται αυτοί, ετοιμάζονται να μηνύσουν τον ανακριτή για κάποιο λόγο, που σημαίνει δηλαδή ότι η υπόθεση μπορεί να αποκτήσει εμπλοκή και αν λέει δεν… πώς να σας πω αυτό… ευδοκιμήσει, μπορεί και στην συνέχεια να αρχίσουν τις μηνύσεις στους δικαστές.

Το μόνο στοιχείο που λείπει πια είναι η έκθεση του Μετσοβείου Πολυτεχνείου αν δεν υπάρξει κάτι άλλο και αν δεν υπάρξει κάποια άλλη εμπλοκή.

Στη δικογραφία αυτήν που έχει ο ανακριτής είναι όλα τα στοιχεία τα οποία έχουν προσκομίσει άπαντες, και από την πλευρά των κατηγορουμένων και από την πλευρά των συγγενών των θυμάτων, δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα που να αφορά την υπόθεση αυτή, ένα στοιχείο, το παραμικρό που να μην είναι μέσα στη δικογραφία. Όλα είναι εκεί.

…όλο αυτό το υλικό θα μπει στην αξιολόγηση του δικαστηρίου μαζί με τους 250 δικηγόρους όλων των πλευρών, άρα, στην υπόθεση αυτή από τα πράγματα τίποτα δεν μπορεί να μείνει κρυφό και τίποτα δεν θα μείνει κρυφό.

… επιχειρήθηκε από το ΠΑΣΟΚ να θεωρηθεί ότι προετοιμάζουμε μία παρέμβαση για τα ΤΕΜΠΗ. Ποια παρέμβαση; Δύο χρόνια μετά να κάνει τι αυτή η Επιτροπή στα ΤΕΜΠΗ; Και τους είπα ότι η ζωή θα δείξει - τους επόμενους μήνες που θα ολοκληρωθεί η ανάκριση και θα βγουν τα κατηγορητήρια - ότι αυτό που λέτε δεν θα γίνει. Όμως τώρα λέτε ένα ψέμα επειδή συγκυριακά είναι τα συλλαλητήρια αύριο και μεθαύριο και με το ψέμα αυτό θέλετε να ενισχύσετε ένα παραμύθι το οποίο πάντα υπάρχει για κάποια ζητήματα που αφορούν τα ΤΕΜΠΗ σε σχέση με την κυβέρνηση. Λοιπόν, αυτό είναι η ιστορία αυτής της νομοθέτησης.

Η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου που πήγε στα συλλαλητήρια, πήγε με αγνά κίνητρα, με αγνή διάθεση, πήγε με στεναχώρια, πήγε με ένα ερώτημα ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ;

Λοιπόν, τους είδα τους ανθρώπους, δηλαδή… άνθρωποι όπως όλοι μας με μια ειλικρινή αγωνία. Εκεί έγινε μια επιχείρηση και συνεχίζεται, αυτή η ειλικρινής αγωνία των ανθρώπων αυτών που πήγαν στα συλλαλητήρια να γίνει αντικείμενο κομματικής εκμετάλλευσης, και να έχουμε σήμερα κόμματα τα οποία λένε ότι το μήνυμα του συλλαλητηρίου ήταν εναντίον της κυβερνήσεως και άρα πρέπει να πάμε στη βουλή να κάνουμε και να ράνουμε όταν τα κόμματα αυτά, τον καιρό που εμείς ψηφίζαμε διατάξεις για να διευκολύνουμε την ανάκριση, αυτά τις καταψήφισαν. Ο κόσμος όταν πηγαίνει με αγνές προθέσεις σε αυτές τις εκδηλώσεις και δει ότι κάποιος επιχειρεί να εκμεταλλευτεί κομματικά αυτήν του την στεναχώρια, τότε είναι προφανές ότι θα τιμωρήσει αυτούς που επιχειρούν να πάρουν κομματικές ψήφους από αυτήν την εκμετάλλευση.

…καλούν τον κόσμο κάποιοι που το εκμεταλλεύονται πολιτικά – επαναλαμβάνω όχι οι συγγενείς - να πάει στα συλλαλητήρια να διαμαρτυρηθεί γιατί καθυστερεί η δίκη και κατηγορούν την κυβέρνηση γιατί ψήφισε διατάξεις να επιταχυνθεί η δίκη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.