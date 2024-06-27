Τις πρώτες του 10 μέρες στο Ευρωκοινοβούλιο μετά την εκλογή του περιγράφει σε ανάρτησή του ο Κύπριος ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής και Youtuber- TikToker Φειδίας Παναγιώτου.

Αναφέρει πως είναι δύσκολο να αντέξει 5 χρόνια στο Ευρωκοινοβούλιο γιατί είναι «λίγο φλώρικο» για τον ίδιο αλλά θα τα καταφέρει.

Ισχυρίζεται πως δεν υπάρχει άλλος Ευρωβουλευτής που να μπόρεσε μέσα σε λίγες μέρες να μάθει όσα έμαθε ο ίδιος, ενώ σημειώνει πως με «βιντεούθκια» και στα Αγγλικά θα ενημερώνει και όσους δεν γνωρίζουν «ελληνικά». Παράλληλα, αναφέρει ότι θα κάνει κάποια βίντεο στο μέλλον σχετικά με λάθη στον τρόπο με τον οποίο εργάζονται άλλοι ευρωβουλευτές.

Υπογραμμίζει ότι υπάρχουν πολλά λάθη στον τρόπο λειτουργίας του Ευρωκοινοβουλίου λέγοντας πως η Γραμματεία έκανε μία εβδομάδα να του ετοιμάσει κάτι που ήθελε.

Τέλος ανακοινώνει ότι έχει αρχίσει να προσλαμβάνει την ομάδα που θα τον βοηθά και σύντομα θα κάνει προσλήψεις και στη Κύπρο.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

