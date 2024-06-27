Λογαριασμός
Το ΚΚΕ καταδικάζει την επίθεση στο σπίτι της προέδρου του Αρείου Πάγου

Οι συνθήκες και τα πραγματικά αίτια αυτής της επίθεσης πρέπει να διερευνηθούν», αναφέρει σχόλιο του κόμματος 

KKE

Το ΚΚΕ «καταδικάζει την επίθεση στο σπίτι της προέδρου του Αρείου Πάγου, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του αστυνομικού-φρουρού. Οι συνθήκες και τα πραγματικά αίτια αυτής της επίθεσης πρέπει να διερευνηθούν», αναφέρει σχόλιο του κόμματος και καταλήγει επισημαίνοντας:

«Τέτοιου είδους ενέργειες εξυπηρετούν τελικά όσους επιδιώκουν την ενίσχυση της καταστολής και του αυταρχισμού σε βάρος του λαού».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

