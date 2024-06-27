Το ΚΚΕ «καταδικάζει την επίθεση στο σπίτι της προέδρου του Αρείου Πάγου, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του αστυνομικού-φρουρού. Οι συνθήκες και τα πραγματικά αίτια αυτής της επίθεσης πρέπει να διερευνηθούν», αναφέρει σχόλιο του κόμματος και καταλήγει επισημαίνοντας:
«Τέτοιου είδους ενέργειες εξυπηρετούν τελικά όσους επιδιώκουν την ενίσχυση της καταστολής και του αυταρχισμού σε βάρος του λαού».
