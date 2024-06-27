«Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση στο σπίτι της προέδρου του Αρείου Πάγου και ευχόμαστε ολόψυχα ταχεία ανάρρωση για τον αστυνομικό που τραυματίστηκε», αναφέρει σε δήλωσή της η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Βούλα Κεχαγιά, η οποία ξεκαθάρισε πως «όποια επίθεση ή κίνηση συνιστά βίαιη πράξη καταδικάζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ».

Ολόκληρη η δήλωση της Βούλας Κεχαγιά:

«Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση στο σπίτι της προέδρου του Αρείου Πάγου και ευχόμαστε ολόψυχα ταχεία ανάρρωση για τον αστυνομικό που τραυματίστηκε. Δεν μπορεί να υπάρξει κανένας συμψηφισμός. Απερίφραστα, όποια επίθεση ή κίνηση συνιστά βίαιη πράξη καταδικάζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία».

Ο τομεάρχης Δικαιοσύνης ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξανδρος Αυλωνίτης δήλωσε για την επίθεση έξω από το σπίτι της Προέδρου του Αρείου Πάγου: «Καταδικάζουμε με τον πιο απόλυτο και κατηγορηματικό τρόπο την εγκληματική επίθεση, εναντίον της οικίας της Προέδρου του Αρείου Πάγου κ. Κλάπα, που οδήγησε στον τραυματισμό του αστυνομικού της προσωπικής της φρουράς. Τέτοιες ενέργειες, σκοτεινών κύκλων, κινούνται στην κατεύθυνση να πλήξουν το δημοκρατικό μας πολίτευμα και τους δημοκρατικούς μας θεσμούς. Βρίσκουν όμως αντίθετο το δημοκρατικό πολιτικό σύστημα και τον λαό μας!».

Πηγή: skai.gr

