ΠΑΣΟΚ: Απόλυτα καταδικαστέα η επίθεση στην οικία της Προέδρου του Αρείου Πάγου

Ανακοίνωση με την οποία καταδικάζει την εγκληματική επίθεση στην οικία της Προέδρου του Αρείου Πάγου εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ, μέσω του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος, Θανάση Γλαβίνα.

«Ενέργειες εκφοβισμού της δικαστικής λειτουργίας & της ανεξαρτησίας της δεν είναι ανεκτές στη δημοκρατία μας», όπως σημειώνει ο κ. Γλαβίνας, ο οποίος ευχήθηκε «περαστικά» και «γρήγορη ανάρρωση» στον αστυνομικό που τραυματίστηκε.

Η εγκληματική επίθεση στην οικία της Προέδρου του ΑΠ με συνέπεια τον τραυματισμό ενός αστυνομικού είναι απόλυτα καταδικαστέα. Ενέργειες εκφοβισμού της δικαστικής λειτουργίας & της ανεξαρτησίας της δεν είναι ανεκτές στη δημοκρατία μας. Περαστικά & γρήγορη ανάρρωση στον αστυνομικό. — Thanasis Glavinas (@Glavinas_Than) June 27, 2024

