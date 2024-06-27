Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΠΑΣΟΚ: Απόλυτα καταδικαστέα η επίθεση στην οικία της Προέδρου του Αρείου Πάγου

«Ενέργειες εκφοβισμού της δικαστικής λειτουργίας & της ανεξαρτησίας της δεν είναι ανεκτές στη δημοκρατία μας»

ΠΑΣΟΚ Γλαβίνας

Ανακοίνωση με την οποία καταδικάζει την εγκληματική επίθεση στην οικία της Προέδρου του Αρείου Πάγου εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ, μέσω του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος, Θανάση Γλαβίνα.

«Ενέργειες εκφοβισμού της δικαστικής λειτουργίας & της ανεξαρτησίας της δεν είναι ανεκτές στη δημοκρατία μας», όπως σημειώνει ο κ. Γλαβίνας, ο οποίος ευχήθηκε «περαστικά» και «γρήγορη ανάρρωση» στον αστυνομικό που τραυματίστηκε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΠΑΣΟΚ Άρειος Πάγος Επίθεση
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark