ΥΠΕΞ: Ικανοποίηση για ανανέωση εντολής Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο από τον ΟΗΕ

Την ικανοποίηση του εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών για την ομόφωνη υιοθέτηση του Ψηφίσματος 2771 από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, με το οποίο ανανεώθηκε η εντολή της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP) για ένα έτος.

Σε ανάρτηση του στο Χ, το ΥΠΕΞ καλωσόρισε την ομόφωνη υιοθέτηση του Ψηφίσματος και τόνισε ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας, μέσω του Ψηφίσματος 2771, "στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα επιβεβαιώνοντας εκ νέου τη στήριξη προς τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την επανεκκίνηση των συνομιλιών, με στόχο την επίλυση του Κυπριακού Ζητήματος επί τη βάσει μίας Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως προβλέπεται στα σχετικά Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ".

Το ΥΠΕΞ αναφέρθηκε στις προσπάθειες της χώρας μας και της Κύπρου για την επίλυση του προβλήματος και προσέθεσε ότι η Ελλάδα, ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη διετία 2025-2026, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, "κατέβαλε εργώδεις προσπάθειες κατά τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων για την ανανέωση της εντολής της UNFICYP, της οποίας ο ρόλος αναγνωρίζεται ως καθοριστικός για την αποκλιμάκωση των εντάσεων και τη διατήρηση της ειρήνης και ασφάλειας".

Το ΥΠΕΞ στην ανάρτησή του ξεκαθάρισε ότι η επίλυση του Κυπριακού αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και κατέληξε:

«Προσβλέπουμε να συμβάλλουμε εποικοδομητικά στον διάλογο για μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση του Κυπριακού στο πλαίσιο των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

