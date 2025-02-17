Συνάντηση με τον καθηγητή Φυσικής Λιθόσφαιρας, Σεισμολογίας & Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής του ΑΠΘ, Κώστα Παπαζάχο είχε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, προκειμένου να ενημερωθεί, όπως είπε, «για όλη την εξέλιξη του φαινομένου της σεισμικής έντασης στη Σαντορίνη».

«Θέλω να πω ότι η πρώτη απαίτηση όλων μας είναι να έχουμε μια ισχυρή Πολιτεία, διότι το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης δημιουργήθηκε για επικοινωνιακούς λόγους από τον κ. Μητσοτάκη. Άρα, το πρώτο που θα ζητήσουμε είναι να ισχυροποιηθεί η Πολιτεία και το υπουργείο, και να συνεργάζονται με την ελληνική επιστημονική κοινότητα», δήλωσε ο Σ. Φάμελλος και συνέχισε:

«Το δεύτερο ζήτημα, που είναι πολύ σημαντικό, είναι ότι θα πρέπει στην περιοχή να ολοκληρωθούν τα σχέδια διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου. Διότι, υπάρχει το σχέδιο που συνδέεται με την Καμένη, αλλά θα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτό το σχέδιο με τα νέα επιστημονικά στοιχεία που έχουν δώσει οι επιστήμονες. Το τρίτο ζήτημα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι απαιτείται η Πολιτεία να αναλάβει την ευθύνη για τη λειτουργία ενός παρατηρητηρίου του ηφαιστείου της Σαντορίνης. Και πιστεύω ότι αυτό πρέπει να γίνει σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και με δέσμευση χρηματοδότησης. Έτσι κάνουμε μια πιο ισχυρή Πολιτεία, διότι όλα τα μέτρα που έχουν ενεργοποιηθεί το τελευταίο διάστημα είναι για να ισχυροποιήσουν και την κοινωνία αλλά και την οικονομία».

«Θα έχω τη δυνατότητα να επισκεφθώ την Τετάρτη τη Σαντορίνη, και στο πλαίσιο αυτό είναι οι συναντήσεις τις οποίες κάνω για να ενημερωθώ και για να προετοιμάσουμε προτάσεις. Οφείλω να πω ότι δύο θέματα μένουν από αυτή την προετοιμασία της συζήτησης. Το πρώτο είναι ότι απαιτείται περισσότερος σεβασμός στην επιστημονική κοινότητα. Να ακούμε τους επιστήμονες, που χρόνια προσφέρουν στη χώρα και πολλές φορές η Πολιτεία δεν τους στήριξε όπως έπρεπε. Και το δεύτερο είναι ότι πρέπει να κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, όχι μόνο αυτές που είναι στα σχέδια πολιτικής προστασίας, για να στηρίξουμε την οικονομική αλλά και την κοινωνική λειτουργία του νησιού και ιδιαίτερα τη νέα γενιά», υπογράμμισε.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης συνεργάτες του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ο διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Γιώργος Μπάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

