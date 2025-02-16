Απάντηση Ρωμανού στον Φάμελλο: Θα περιμέναμε να είναι πιο εγκρατής

Την αντίδραση του εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, Νίκου Ρωμανού προκάλεσαν οι δηλώσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου, εναντίον του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Πιο συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος της ΝΔ δήλωσε:

«Δεν πιστεύαμε στα μάτια μας όταν, διαβάζοντας τη δήλωση του κ. Φάμελλου, είδαμε να χαρακτηρίζει τον Πρωθυπουργό απονομιμοποιημένο.

Θα περιμέναμε ο πρόεδρος του κόμματος που η εκλογική του επιρροή και ο αριθμός των βουλευτών του μειώνεται από χρόνο σε χρόνο με πρωτοφανή - για τα δεδομένα της πολιτικής ιστορίας του τόπου - ρυθμό να είναι πιο εγκρατής.

Άλλωστε, το γεγονός ότι εδώ και τόσο καιρό προαναγγέλλει την πρόταση δυσπιστίας και δεν μπορεί να την καταθέσει, είναι αποτέλεσμα της συνεχούς απομείωσης του μεγέθους της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του.

Η αμετροέπεια του κ. Φάμελλου φαίνεται ακόμα μεγαλύτερη, αν σκεφτεί κανείς ότι χαρακτηρίζει απονομιμοποιημένο τον Πρωθυπουργό που μετά από 5 νικηφόρες εκλογικές αναμετρήσεις και 6 χρόνια διακυβέρνησης συνεχίζει να προηγείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις, με διψήφια διαφορά από τον δεύτερο, που εδώ και καιρό δεν είναι το κόμμα του κ. Φάμελλου.

ΥΓ: Το να μιλάει για Δικαιοσύνη ο κ. Φάμελλος και ο ΣΥΡΙΖΑ με τους καταδικασμένους υπουργούς από το Ειδικό Δικαστήριο και με το παρα-υπουργείο Δικαιοσύνης για το οποίο έχει καταγγελθεί από τον ίδιο τον Υπουργό Δικαιοσύνης του, παραμένει πάντα το πιο σύντομο ανέκδοτο!».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.