«Συνεχίζονται οι αιτήσεις για το "Σπίτι μου ΙΙ". Ήδη έχουν αποκτήσει νέα κατοικία 584 οικογένειες ή φυσικά πρόσωπα. Το συνολικό ύψος των δανείων που έχουν δοθεί ανέρχεται στα 65 εκατ. ευρώ», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Και τόνισε ότι «το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα είναι ιδιαιτέρως αυξημένο καθώς μέσα από το "Σπίτι μου ΙΙ" σχεδόν 20.000 συμπολίτες μας θα αποκτήσουν το δικό τους σπίτι μ' ένα επιδοτούμενο δάνειο και δόση μικρότερη από ένα ενοίκιο. Με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος η πολιτεία συνεχίζει τις στοχευμένες δράσεις καθώς τις επόμενες μέρες αναμένεται να ξεκινήσει και το "Ανακαινίζω-Ενοικιάζω" που εντάσσεται στην πολιτική μας για την αύξηση των προσφερόμενων κατοικιών προς μακροχρόνια μίσθωση και την εξομάλυνση των ενοικίων».

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε στη συνέχεια ότι οι επιστήμονες συνεχίζουν και παρακολουθούν τη σεισμική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ανύδρου. «Θα συνεχίσουμε να επαγρυπνούμε ακούγοντας τους επιστήμονες και παραμένοντας προσηλωμένοι στην ασφάλεια των κατοικιών που είναι το πρώτο μας μέλημα». Επεσήμανε πως ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματική Κρίσης, Βασίλης Κικίλιας προανήγγειλε τη δημιουργία λιμανιού διαφυγής στη Σαντορίνη πέραν του νέου λιμανιού του νησιού που ήδη ετοιμάζεται.

Η κακοκαιρία στην Κεφαλονιά ήταν το επόμενο θέμα της ενημέρωσης. Όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, «από την Πέμπτη που ξεκίνησαν τα φαινόμενα έως και σήμερα το πρωί, οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος έχουν πραγματοποιήσει 50 αντλήσεις νερού και έχουν μεταφέρει 11 άτομα σε ασφαλή σημεία. Όλο το κεντρικό οδικό δίκτυο είναι ανοιχτό, εκτός από τη διαδρομή από Βλαχάτα προς Ομαλά που αυτή τη στιγμή κάνουν ενέργειες μηχανήματα του Στρατού και αναμένεται να ανοίξει εντός των επόμενων ωρών. Λόγω πολλών φερτών υλικών από τη βροχόπτωση έχουν κλείσει αγροτικοί δρόμοι και γίνονται ενέργειες από την Αντιπεριφέρεια για να ανοίξουν με προτεραιότητα σε αυτούς που οδηγούν σε κτηνοτροφικές μονάδες. Επίσης θα γίνει έλεγχος στατικότητας στο Ενετικό γεφύρι, το οποίο δέχτηκε μεγάλο όγκο φερτών υλικών».

Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι «το Ελληνικό Κτηματολόγιο αναδείχθηκε από τη Microsoft ως διεθνές παράδειγμα ψηφιακού μετασχηματισμού και καινοτομίας, για την υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης. Ένας φορέας που κάποτε ήταν συνώνυμο της ταλαιπωρίας και της γραφειοκρατίας, πέτυχε τρεις πολύ σημαντικές νίκες μέσα από την αξιοποίηση του AI:

α) Μειώθηκε ο χρόνος νομικής αξιολόγησης συμβολαίων ακινήτων από τις τρεις ώρες στα δέκα λεπτά,

β) το κόστος αξιολόγησης κάθε συμβολαίου περιορίστηκε από 15 ευρώ ανά πράξη σε μόλις 0,14 ευρώ,

γ) το 90% των συναλλαγών πραγματοποιείται πλέον ψηφιακά,

δ) η κεντρική εποπτεία των υποθέσεων επιτρέπει την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διάθεση πόρων, παρέχοντας ταυτόχρονα πολύτιμα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο σε άλλες δημόσιες αρχές για τον καλύτερο προγραμματισμό του εθνικού προϋπολογισμού».

Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, «Το σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης του Κτηματολογίου είναι ένα ψηφιακό εργαλείο, που επιταχύνει και βελτιστοποιεί τη διαδικασία νομικού ελέγχου των συμβολαίων ακινήτων, ενισχύοντας την απόδοση, την ακρίβεια και την ταχύτητα στις συναλλαγές».

Ακολούθως πέρασε στο διήμερο δράσης των Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ) στον Έβρο κατά το οποίο «πραγματοποιήθηκαν 52 κατ' οίκον επισκέψεις, ενώ κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή τριών συμπολιτών μας: Ένας άνδρας με σοβαρό καρδιολογικό επεισόδιο, που διαγνώστηκε μέσω τηλεϊατρικής από καρδιολόγο στο Κέντρο Υγείας Κερατσινίου και διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο του Διδυμοτείχου, ένας συμπολίτης μας που βρισκόταν στα πρόθυρα εγκεφαλικού και μία γυναίκα με σπασμένο γοφό». Υπογράμμισε ότι «οι ΚΟΜΥ έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν την τηλεϊατρική και να μπορούν απομακρυσμένα οι γιατροί να κάνουν διάγνωση. Με τις Κινητές Ομάδες Υγείας, το κράτος πηγαίνει κοντά στον πολίτη. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας δεν μπορεί να εξαρτάται από τον τόπο διαμονής ή τις οικονομικές δυνατότητες του πολίτη. Οι 250 Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) θα συνεχίσουν να βρίσκονται στο πλευρό των πολιτών σε όλη την επικράτεια, παρέχοντας ιατρικές υπηρεσίες από τη Θράκη ως την Κρήτη κατ' οίκον για κάθε πολίτη που τις χρειάζεται».

Είπε επίσης ότι «σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε την Παρασκευή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με στόχο τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.ΕΥ.Α.) και τις οικείες δημοτικές υπηρεσίες ύδρευσης, αποχέτευσης και διαχείρισης δικτύων ομβρίων υδάτων, με στόχο τον εκσυχρονισμό και την οικονομική τους εξυγίανση». Ανέφερε στο σημείο αυτό τις πρόνοιες που περιλαμβάνοντας στις βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου.

«Για την ενίσχυση του ορεινού τουρισμού και την αναβάθμιση των ορεινών περιοχών της χώρας, το υπουργείο Τουρισμού προχώρησε στη θεσμοθέτηση νέας καινοτόμας μορφής ειδικής τουριστικής υποδομής με την ονομασία "Προορισμός Βιώσιμου Ορεινού Τουρισμού". Η σχετική απόφαση της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη προβλέπει την από κοινού και σε ενιαία έκταση λειτουργία καθ' όλη τη διάρκεια του έτους χιονοδρομικού κέντρου, καταφυγίου σε συνδυασμό με ξενοδοχειακό κατάλυμα. Ο "Προορισμός Βιώσιμου Ορεινού Τουρισμού" θα αναπτύσσεται σύμφωνα και σε εναρμόνιση με το χωροταξικό/πολεοδομικό πλαίσιο της περιοχής καθώς και κάθε πλαίσιο ειδικού καθεστώτος προστασίας περιοχών και δασικών εκτάσεων», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης. Και πρόσθεσε πως «ο ορεινός και χειμερινός τουρισμός αποτελούν μία από τις κορυφαίες στρατηγικές επιλογές του υπουργείου Τουρισμού, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τον ποιοτικό εμπλουτισμό των τουριστικών υποδομών της χώρας».

Ολοκληρώνοντας αναφέρθηκε στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού επισημαίνοντας ότι «αύριο, Τρίτη 18 Φεβρουαρίου το πρωί ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην έκτακτη Τηλεδιάσκεψη Κορυφής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη. Για το πρόγραμμα της επίσκεψης θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση».

