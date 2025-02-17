Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, αναφορικά με τους χειρισμούς στη λειτουργία του σιδηρόδρομου.

«Κύριε Μητσοτάκη, δεν θα είχε γίνει η σύγκρουση και δεν θα θρηνούσε σήμερα η Ελλάδα 57 αδικοχαμένες ζωές, αν δεν είχε τοποθετηθεί ο σταθμάρχης με ρουσφέτι από τη ΝΔ», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στης Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Χαλκιδικής, αναφέροντας παράλληλα πως το δυστύχημα δεν θα είχε συμβεί αν:

λειτουργούσε το κέντρο ελέγχου στη Λάρισα, το οποίο καταστράφηκε το 2019 και δεν το έφτιαξε ποτέ η κυβέρνηση της ΝΔ.

υπήρχε το δευτεροβάθμιο Κέντρο Ελέγχου στην Αθήνα, στην Καρόλου, που θα έλεγχε, έστω εκ των υστέρων και σε δεύτερο βαθμό, τον κίνδυνο.

είχαν γίνει όλα αυτά, δεν θα ταξίδευαν με ιλιγγιώδη ταχύτητα στην ίδια γραμμή τα δύο τρένα.

αν είχε λάβει υπόψιν ο κ. Μητσοτάκης είτε την επιστολή του προέδρου του ΟΣΕ, είτε την παραίτηση και την επιστολή του προέδρου της Επιτροπής Τηλεδιοίκησης, ο οποίος είχε μιλήσει για μεγάλο πρόβλημα ασφάλειας στον σιδηρόδρομο.

Αποσπάσματα της ομιλίας του κ. Φάμελλου:

«Μετά την τραγική σύγκρουση, την έκρηξη -που δεν έχει ακόμη απαντήσεις- αλλά και τον χαμό των 57 συνανθρώπων μας, θα είχε αποδοθεί νωρίτερα Δικαιοσύνη και θα είχε λάμψει η αλήθεια, αν δεν υπήρχε από τις πρώτες ώρες η παρανόηση που δημιούργησε ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας για ανθρώπινο λάθος.

Δεν θα είχε παραπλανηθεί η κοινωνία, αν δεν έβγαιναν στη δημοσιότητα τα μονταρισμένα ηχητικά των μηχανοδηγών.

Δεν θα υπήρχε η παρακώλυση και καθυστέρηση της Δικαιοσύνης αν δεν γινόταν αυτή η τραγική Εξεταστική Επιτροπή με ευθύνη του κ. Μητσοτάκη. Διότι, μέσα στη Βουλή, κατά παράβαση των όρκων των βουλευτών, δεν διερευνήθηκε και δεν αποκαλύφθηκε η αλήθεια.

Υπήρχε από τη μεριά μας συγκεκριμένη πρόσκληση προσώπων που ο κ. Μητσοτάκης, εν γνώσει του -εκτός αν δεν ελέγχει το κόμμα του, οπότε είναι διπλά επικίνδυνος- έκοψε από την Εξεταστική.

Αν δεν υπήρχε το μπάζωμα με εντολή του κ. πρωθυπουργού προς τον κ. Τριαντόπουλο, όπως ο ίδιος έχει παραδεχτεί, όπου καταστράφηκαν πειστήρια εγκλήματος.

Να το ξεκαθαρίσουμε:

Αν δεν υπήρχε το σχέδιο συγκάλυψης που σχεδιάζεται και ξεκινάει από τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη, και η Δικαιοσύνη θα είχε λειτουργήσει πιο γρήγορα, και η αλήθεια θα είχε αποκαλυφθεί, και η ελληνική κοινωνία θα λειτουργούσε πιο συνεκτικά, πιο ήρεμα, πιο δημοκρατικά.

Είναι προσωπικά υπεύθυνος.

Μη βιαστούν κάποιοι να κλείσουν την Προανακριτική αν δεν έρθουν οι πραγματογνωμοσύνες. Γιατί το μπάζωμα μπορεί να συνδέεται και με καταστροφή πειστηρίων εγκλήματος και με επικίνδυνα ή εύφλεκτα φορτία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν συμφωνεί να ελεγχθεί ο κ. Τριαντόπουλος μόνο για παράβαση καθήκοντος. Η πρόταση που έχει υποβληθεί δίνει τη δυνατότητα να ελεγχθούν κι άλλα αδικήματα.

Υπάρχει το αδίκημα της υπόθαλψης εγκληματία. Για κάποιον λόγο και για χατίρι κάποιου ξεμπαζώθηκε ο τόπος του δυστυχήματος, του εγκλήματος των Τεμπών.

Δεύτερον, υπάρχει το αδίκημα της προσβολής μνήμης νεκρού. Γιατί δυστυχώς, με έναν τραγικό τρόπο αποκαλύφθηκε ότι μέσα στα μπάζα, σε διαφορετικές περιοχές της Θεσσαλίας, μεταφέρθηκε και γενετικό υλικό των θυμάτων.

Υπάρχει και ένα τρίτο αδίκημα, το οποίο είναι σε βαθμό κακουργήματος: Είναι η απιστία. Γιατί για το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα χρησιμοποίησαν οι «άριστοι» εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης. Έχουμε κάνει μηνυτήρια αναφορά ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για το θέμα. Και έρχεται ο φάκελος…

Άρα, και πολύ καλά προετοιμασμένοι είμαστε και νομική ομάδα έχουμε και τις δικογραφίες διαβάζαμε και με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην Προανακριτική, να είστε σίγουροι και σίγουρες, ότι η κοινωνία θα μαθαίνει τα πάντα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην Προανακριτική θα εκπροσωπεί την κοινωνία και τη Δικαιοσύνη. Γιατί η κυβέρνηση δεν εκπροσωπεί ούτε την κοινωνία, ούτε τη Δικαιοσύνη».



