Με ένα βίντεο στο TikTok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, απαντά στο κυβερνητικό αφήγημα και την κριτική που δέχεται για τη Δικαιοσύνη.

Παρουσιάζει ακόμη τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ ενόψει της επικείμενης συνταγματικής αναθεώρησης για την ενίσχυση της διάκρισης των εξουσιών και τη θωράκιση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης.

Στο βίντεο παρουσιάζονται δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Γιώργου Φλωρίδη και του Νικήτα Κακλαμάνη, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να σχολιάζει ότι «η αλήθεια βλάπτει σοβαρά τη ΝΔ».

Ρωμανός: Η Ελλάδα χρειάζεται υπεύθυνες πολιτικές δυνάμεις που σέβονται τους θεσμούς

«Μετά τη χθεσινή απαράδεκτη δήλωση του κ. Νίκου Ανδρουλάκη ότι δεν εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη, το ένα στέλεχος του κόμματός του μετά το άλλο τον αδειάζει. Η κ. Νάγια Γρηγοράκου, ο κ. Γιώργος Νικητιάδης και ο κ. Μανώλης Χριστοδουλάκης διαχώρισαν ξεκάθαρα τη θέση τους, αφήνοντάς τον μόνο του σε μια γραμμή θεσμικής εκτροπής», ανέφερε την Παρασκευή σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Νίκος Ρωμανός.

«Αν έχει απομείνει έστω και λίγη σοβαρότητα στο ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης οφείλει να ανασκευάσει άμεσα, ζητώντας συγγνώμη και να βάλει τέλος στον κατήφορο που έχει επιλέξει, στην εμμονική του προσπάθεια να αντιγράψει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η Ελλάδα χρειάζεται υπεύθυνες πολιτικές δυνάμεις που σέβονται τους θεσμούς, όχι πολιτικούς αρχηγούς που τους υπονομεύουν για μικροκομματικά οφέλη», κατέληξε ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ.

Πηγή: skai.gr

