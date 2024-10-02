Του Γιάννη Ανυφαντή

Την απαλλαγή συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη για όλους τους χαμηλοσυνταξιούχους ζητούν με ερώτηση που κατέθεσαν σήμερα το απόγευμα προς τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας 8 βουλευτές της ΝΔ.

Πρόκειται για τη δεύτερη ομαδική παρέμβαση βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας της πλειοψηφίας στο κοινοβούλιο, δύο σχεδόν εβδομάδες μετά την ερώτηση των “11” για τα κόκκινα δάνεια προς τον Υπουργό Οικονομικών.

Η ερώτηση προς τους Υπουργούς Άδωνι Γεωργιάδη και Νίκη Κεραμέως υπογράφεται αυτή τη φορά από ομάδα 8 βουλευτών, (Χαράλαμπος Αθανασίου, Ιωάννης Ανδριανός, Αναστάσιος Δημοσχάκης, Θεόφιλος Λεονταρίδης, Δημήτριος Καλογερόπουλος, Γεώργιος Καρασμάνης, Ιωάννης Πασχαλίδης, Μιλτιάδης Χρυσομάλλης), καθ΄’όλα διαφορετική από την ομάδα που υπέγραφε την ερώτηση προς το Υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με το κείμενο της ερώτησης, οι 8 βουλευτές αιτούνται να επεκταθεί η απαλλαγή της φαρμακευτικής δαπάνης και να εφαρμοστεί όχι μόνο στους παλαιούς δικαιούχους του ΕΚΑΣ αλλά σε όλους τους χαμηλοσυνταξιούχους οι οποίοι σήμερα πληρούν τα κριτήρια του καταργηθέντος ΕΚΑΣ.

Μάλιστα υποστηρίζουν ότι αν επεκταθεί η απαλλαγή σε όλους τους χαμηλοσυνταξιούχους θα ελαφρυνθεί «το κόστος ζωής της συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας που πλήττεται ιδιαίτερα από την ακρίβεια και πολλές φορές έχει αναλάβει την υποστήριξη και άλλων μελών του νοικοκυριού που βρίσκονται σε ένδεια ή τελούν σε αναπηρία».

Διαβάστε την ερώτηση ΕΔΩ

Κοινοβουλευτικές πηγές για την ερώτηση των "8"

Κοινοβουλευτικές πηγές της πλειοψηφίας πάντως αναφέρουν, πως η ερώτηση εντάσσεται στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής αποστολής των βουλευτών.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.