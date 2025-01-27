Συνάντηση Τσίπρα με Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Στρασβούργο - Τι συζήτησαν

O πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε σήμερα, Δευτέρα στο Στρασβούργο με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο περιθώριο της συμμετοχής και ομιλίας του στην Ολομέλεια της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Ο κ. Τσίπρας εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήριά του για την εκδημία του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστάσιου, ενώ είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν για τις παγκόσμιες εξελίξεις, τη γεωπολιτική αστάθεια, την άνοδο του εθνικισμού και τους πολέμους στην περιοχή, ιδιαίτερα στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Εστίασαν δε στην ανάγκη να προστατευτούν οι μειονότητες και ειδικά οι χριστιανικές κοινότητες στη Μέση Ανατολή.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε την ακόμα μεγαλύτερη αξία που έχουν οι πρωτοβουλίες του Οικουμενικού Πατριάρχη για την προώθηση του διαθρησκευτικού διαλόγου και την προστασία του περιβάλλοντος.

Τέλος, αναφέρθηκαν στην επίσκεψη που είχε πραγματοποιήσει τον Απρίλιο 2016 ο Οικουμενικός Πατριάρχης στη Λέσβο, δίνοντας, μαζί με τον Πάπα Φραγκίσκο και τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, μήνυμα στήριξης στις προσπάθειες που κατέβαλε ο ελληνικός λαός στο προσφυγικό, όπως και αλληλεγγύης και ανθρωπισμού απέναντι στην ξενοφοβία και το μίσος.



