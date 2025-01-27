Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ζήτησε από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη την πραγματοποίηση έκτακτων κρίσεων στους βαθμούς του Ταξίαρχου Στρατού Ξηράς, Αρχιπλοίαρχου ΠΝ, Ταξίαρχου Πολεμικής Αεροπορίας, όπως επίσης στους βαθμούς του Συνταγματάρχη, Πλοίαρχου ΠΝ και Σμήναρχου, για όσους Αξιωματικούς έχουν ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα.
Σκοπός των έκτακτων κρίσεων, σε συνέχεια αυτών στις 10/1/2025, είναι η υλοποίηση της Nέας Δομής Δυνάμεων στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030», ο εξορθολογισμός του αριθμού των ανώτατων και ανώτερων Αξιωματικών, η προσαρμογή στις σύγχρονες επιχειρησιακές απαιτήσεις και η επίσπευση των μεταρρυθμίσεων.
- Τέμπη: Ο Ανδρουλάκης προανήγγειλε κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες σε περίπτωση που προκύψουν νέα στοιχεία για τη διαχείριση της τραγωδίας
- ΥΠΕΞ για την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος: «Χρέος μας να εντείνουμε τη συλλογική μάχη κατά του αντισημιτισμού»
- Διπλή παρέμβαση Γ. Αυτιά σε Κομισιόν και ΕΛΚ για το στεγαστικό - Κατέθεσε δέσμη δέκα προτάσεων
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.