Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ζήτησε από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη την πραγματοποίηση έκτακτων κρίσεων στους βαθμούς του Ταξίαρχου Στρατού Ξηράς, Αρχιπλοίαρχου ΠΝ, Ταξίαρχου Πολεμικής Αεροπορίας, όπως επίσης στους βαθμούς του Συνταγματάρχη, Πλοίαρχου ΠΝ και Σμήναρχου, για όσους Αξιωματικούς έχουν ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα.

Σκοπός των έκτακτων κρίσεων, σε συνέχεια αυτών στις 10/1/2025, είναι η υλοποίηση της Nέας Δομής Δυνάμεων στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030», ο εξορθολογισμός του αριθμού των ανώτατων και ανώτερων Αξιωματικών, η προσαρμογή στις σύγχρονες επιχειρησιακές απαιτήσεις και η επίσπευση των μεταρρυθμίσεων.

Πηγή: skai.gr

