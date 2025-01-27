Χρυσοχοΐδης για οπαδική βία: Η ΕΛΑΣ θα συνεχίσει τη δουλειά της, δείχνοντας μηδενική ανοχή

Στα αποτελέσματα των δράσεων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρεται σε ανάρτησή του ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τονίζοντας πως «η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει την δουλειά της, δείχνοντας μηδενική ανοχή στην οπαδική βία».

Αναλυτικά, στην ανάρτησή του ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρει:

«Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα.

Σήμερα θα μοιραστώ μαζί σας τον απολογισμό της δράσης των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας για την αντιμετώπιση μιας μορφής βίας, της οπαδικής, που εκτός των άλλων καταστρέφει μια από τις σημαντικότερες ενασχολήσεις που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, τον αθλητισμό.

Μετά τη δολοφονία του Γιώργου Λυγγερίδη, τον Δεκέμβριο του 2023, η Κυβέρνηση πήρε μια δύσκολη, αλλά απαραίτητη απόφαση, τη διεξαγωγή των ποδοσφαιρικών αγώνων της Superleague 1 χωρίς την παρουσία φιλάθλων για διάστημα δύο μηνών.

Παράλληλα, υπό το συντονισμό του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού και τη συνδρομή των συναρμόδιων Υπουργείων όπως το Προστασίας του Πολίτη, δρομολογήθηκαν σειρά μέτρων και παρεμβάσεων, ώστε να έχει η χώρα ένα ολοκληρωμένο οπλοστάσιο για την αποτροπή και την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας (κάμερες, ηλεκτρονικό εισιτήριο, ειδική διαδικασία προμήθειας εισιτηρίων για τους ανηλίκους, αναβάθμιση της ΔΕΑΒ, ψηφιακό μητρώο Λεσχών Φιλάθλων κ.ά.). Ακολουθώντας ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα, οι φίλαθλοι επέστρεψαν στα γήπεδα τον Φεβρουάριο του 2024.

Από το σημείο λοιπόν μηδέν, των κεκλεισμένων θυρών, φτάσαμε τον Μάιο του 2024 στη διοργάνωση του τελικού του UEFA Conference Leagueστην Αθήνα, με την Ελληνική Αστυνομία να εγγυάται με απόλυτη επιτυχία την ασφαλή διεξαγωγή ενός τόσο σημαντικού πανευρωπαϊκού αθλητικού γεγονότος.

Ας περάσουμε τώρα στον απολογισμό μας.

Από την πλευρά της, λοιπόν, η Ελληνική Αστυνομία, πέρα από την ασφάλεια των αγώνων και τον έλεγχο και αξιοποίηση των συστημάτων καμερών και επιτήρησης, προχώρησε σε αλλαγές για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της οπαδικής βίας. Οι βασικότερες ήταν ο νέος, σύγχρονος, ευέλικτος και αποτελεσματικός επιχειρησιακός σχεδιασμός για την ασφάλεια των εκδηλώσεων με την ονομασία “Καλλιπάτειρα” και η ένταξη της οπαδικής βίας στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος, επιλογή, τη χρησιμότητα και την ορθότητα της οποίας θα σας τεκμηριώσω με στοιχεία.

Σε διάστημα δώδεκα μηνών, πανελλαδικά, οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας προχώρησαν σε 281 συλλήψεις που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας και σε 211 ελέγχους σε λέσχες φιλάθλων.

Η ειδική υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας για την καταπολέμηση της οπαδικής βίας είναι η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, η οποία είναι πλέον συστατικό μέρος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι δύο αυτές υπηρεσίες χειρίζονται τις σοβαρότερες υποθέσεις και κυρίως αυτές που έχουν σύνδεση και με άλλες μορφές οργανωμένου εγκλήματος.

Τα στελέχη της ΥΑΟΑΒ το 2024 διερεύνησαν 42 υποθέσεις, συνέλαβαν 171 δράστες και ταυτοποίησαν την εμπλοκή άλλων 210 δραστών σε διάφορα περιστατικά.

Από τους 171 δράστες που συνελήφθησαν οι 164 ήταν ενήλικες και οι 7 ανήλικοι. Οι 17 από αυτούς ήταν αλλοδαποί.

Για να κατανοήσουμε την απειλή της οργανωμένης οπαδικής βίας και τις διασυνδέσεις της με άλλες μορφές οργανωμένου εγκλήματος αρκούν τα στοιχεία από τις δυο σοβαρότερες υποθέσεις που χειρίστηκε η ΥΑΟΑΒ.

Η πρώτη είναι η σύλληψη 67 δραστών, οι 63 μέλη εγκληματικής οργάνωσης, για την επίθεση στη διμοιρία των ΜΑΤ και τη δολοφονία του Υπαρχιφύλακα Γιώργου Λυγγερίδη. Οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι είχαν εμπλοκή και σε άλλες δεκαπέντε παράνομες πράξεις στην Αττική, στον Βόλο και στα Γιάννενα. Στη συγκεκριμένη υπόθεση κατασχέθηκαν περισσότερα από 1.000 πειστήρια, ενώ έγιναν συλλήψεις και για ναρκωτικά και κατοχή όπλων.

Η δεύτερη αφορά στη σύλληψη 72 δραστών για βίαια επεισόδια και τραυματισμό από πυροβολισμό μεταξύ οπαδών του Παναθηναϊκού. Στη συγκεκριμένη υπόθεση κατασχέθηκαν δεκαπέντε όπλα και αντικείμενα που μπορούν να χρησιμοποιούν για επίθεση και ναρκωτικές ουσίες. Οι δράστες κατηγορήθηκαν και για εμπλοκή σε εκβιασμούς, ξυλοδαρμούς και εμπρησμούς καταστημάτων.

Τα γήπεδα και οι αθλητικές εκδηλώσεις δεν είναι χώροι βίας και οργανωμένης εγκληματικής δραστηριότητας. Ανήκουν στις οικογένειες, στους νέους και σε όσους θέλουν να χαρούν το παιχνίδι. Η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει τη δουλειά της, δείχνοντας μηδενική ανοχή στην οπαδική βία».

