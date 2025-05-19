Φάμελλος: Στη Γάζα συντελείται γενοκτονία από το Ισραήλ

«Στην Παλαιστίνη, στη Γάζα συντελείται μια γενοκτονία από το Ισραήλ. Αρνούμαι να κλείσω τα μάτια και να σιωπήσω, ιδίως στους θανάτους τόσων παιδιών», αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Ακολούθως προσθέτει: «Ο λιμός που επιβάλλεται με την απαγόρευση διέλευσης ανθρωπιστικής βοήθειας αποτελεί όνειδος για το σύγχρονο πολιτισμό. Παιδιά λιμοκτονούν και δεκάδες άνθρωποι σκοτώνονται καθημερινά».

Ακολούθως αναφέρεται στην πρωτοβουλία των επτά ευρωπαίων ηγετών και ασκεί κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Συγκεκριμένα σημειώνει: «Επτά ηγέτες ευρωπαϊκών χωρών ζητούν άμεση κατάπαυση του πυρός, να άρει το Ισραήλ τον αποκλεισμό και να εξασφαλισθεί η ασφαλής, γρήγορη και ανεμπόδιστη ανθρωπιστική βοήθεια. Αλλά ο κ. Μητσοτάκης δεν υπογράφει και αποδέχεται τη βάρβαρη μεταχείριση των αμάχων Παλαιστινίων, σε αντίθεση με την παράδοση της χώρας μας».

Κλείνοντας υπογραμμίαζει: «Δεν μπορούμε να είμαστε συνένοχοι σε αυτή τη φρίκη. Δεν εκφράζει τις Ελληνίδες και τους Έλληνες η σιωπή και η απάθεια της ελληνικής κυβέρνησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με συνέπεια ζητά να σταματήσει εδώ και τώρα η γενοκτονία, να υπάρξει εκεχειρία και δίκαιη επίλυση του Παλαιστινιακού, που ήταν και παραμένει το κλειδί για τη σταθερότητα και την ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Απαιτούνται άμεσα μέτρα, όχι άλλη απάθεια μπροστά στον όλεθρο.

Είναι παιδιά που πεθαίνουν, παιδιά σαν τα δικά μας…»

Πηγή: skai.gr

