Στο αίτημα της κοινωνίας για πιο ριζικές μεταρρυθμίσεις, όπως η άρση της μονιμότητας στο Δημόσιο, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών τη Δευτέρα.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Marc, όπου οι 2 στους 3 εμφανίζονται θετικοί σε ενδεχόμενο άρσης μονιμότητας στο Δημόσιο, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε πως η κυβέρνηση αναγνωρίζει την ανάγκη για βαθιές τομές.

«Είμαστε από τις κυβερνήσεις που αντιλαμβάνονται ότι τα πράγματα δεν παραμένουν σταθερά. Οι πολίτες, οι οποίοι επί δεκαετίες χαρακτηρίζονταν “νοικοκυραίοι”, φαίνεται έχουν κουραστεί να βλέπουν τη ζωή τους να επηρεάζεται από τις δυνατές φωνές μικρών μειοψηφιών», δήλωσε.

Όπως τόνισε, η χώρα χρειάζεται σημαντικές τομές, όπως η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων σε συνδυασμό με την ενίσχυση των δημόσιων, η επιστολική ψήφος, αλλά και ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.

«Αξιολόγηση χρειάζεται – όχι όπως στο παρελθόν, με 97% “άριστους” επί ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αξιολόγηση με ουσία και συνέπειες», πρόσθεσε.

Ειδικά για το θέμα της αξιολόγησης στο Δημόσιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει διαχρονικά ταχθεί υπέρ της.

«Η αξιολόγηση πρέπει να εφαρμόζεται για όλους, και στο Δημόσιο. Και αυτή η διαδικασία πρέπει να έχει συνέπειες. Το εάν αυτές θα φτάσουν μέχρι και την άρση της μονιμότητας, θα εξεταστεί στον κατάλληλο χρόνο, στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης».

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε τη σημασία της κοινωνικής στήριξης στις μεταρρυθμίσεις:

«Είναι ενθαρρυντικό το ότι, μετά από περισσότερα από δέκα χρόνια κρίσης, η κοινωνία δείχνει να θέλει αλλαγές. Οι αποφάσεις θα ληφθούν στην ώρα τους, πάντα με προτεραιότητα τη μεσαία τάξη, που ζητά βελτιώσεις στην καθημερινότητά της».

Πηγή: skai.gr

