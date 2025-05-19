Πραγματοποιήθηκε σήμερα η συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη. Στη συνεδρίαση, συζητήθηκαν το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ 2028-2034 και ο σχεδιασμός της χώρας για τα οδικά, σιδηροδρομικά, ενεργειακά και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Πιο συγκεκριμένα:

1. Συζήτηση για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ 2028-2034 και την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη

Στη συζήτηση αναλύθηκε το σκηνικό που διαμορφώνεται στις Βρυξέλλες, με βάση και πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα. Συζητήθηκαν επιμέρους προτεραιότητες που θα είναι περισσότερο σημαντικές στον σχεδιασμό της ΕΕ για την επόμενη προγραμματική περίοδο, όπως η ανταγωνιστικότητα και η άμυνα. Υπογραμμίστηκε η ιδιαίτερη σημασία που έχουν και θα έχουν για την Ελλάδα οι κρίσιμοι τομείς της Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και επιχειρήθηκε μια πρώτη χαρτογράφηση των επιχειρημάτων και των συμμαχιών της χώρας σε αυτή την κρίσιμη διαπραγμάτευση. Συμφωνήθηκε να υπάρχει συνεχής διυπουργικός συντονισμός για αυτό το κρίσιμο, για τη χρηματοδότηση της οικονομίας, θέμα. Σημειώνεται ότι η κορύφωση της διαπραγμάτευσης για το νέο πολυετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα λάβει χώρα κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας, το β’ εξάμηνο του 2027. Στη συζήτηση έγινε, επίσης, επισκόπηση των χρηματοδοτικών αναγκών των έργων της περιφέρειας και συμφωνήθηκε να υπάρξει ειδική συνεδρίαση για το ζήτημα αυτό. Σχετικές εισηγήσεις έκαναν ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης και ο Προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού.

2. Σχεδιασμός για τα μεγάλα δίκτυα της χώρας (οδικά, σιδηροδρομικά, ενεργειακά και τηλεπικοινωνιακά)

Μετά την παρουσίαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα, του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη και του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνου Καράντζαλου, διαπιστώθηκε ότι ο σχεδιασμός των δικτύων προχωρεί ικανοποιητικά, ενώ τα δίκτυα αυτά τόσο το καθένα μόνο του όσο και συνδυαστικά θα εκσυγχρονίσουν τις υποδομές της χώρας και θα ενισχύσουν τις αναπτυξιακές της προοπτικές.

Πιο συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν:

Ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα-Πύργος θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2025.

Ο Ε65 μέχρι τον Μάιο του 2026.

Το flyover της Θεσσαλονίκης τον Μάιο του 2027.

Ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης, θα ξεκινήσει, για το σκέλος Χανιά-Ηράκλειο, εντός του 2025.

Ο σιδηροδρομικός άξονας Αθήνα-Θεσσαλονίκη, μετά και την ανάταξη των καταστροφών που προκάλεσε ο Daniel στη Θεσσαλία, θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2026.

Η μεγάλη ηλεκτρική σύνδεση Αθήνα-Κρήτη το καλοκαίρι του 2025.

Η ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων το 2026.

Παράλληλα, σχεδιάζονται και προχωρούν ηλεκτρικές διασυνδέσεις με τα Δωδεκάνησα και το Βόρειο Αιγαίο, καθώς επίσης και με τις γειτονικές μας χώρες, όπως αυτές έχουν ανακοινωθεί (όπως πχ Κρήτη-Κύπρος-Ισραήλ, Ιταλία, Αίγυπτος). Ισχύουν, επίσης, και προχωρούν όλες οι διεθνείς συμφωνίες της χώρας που θα καταστήσουν την Ελλάδα διεθνή ενεργειακό κόμβο. Τέλος, παρουσιάστηκε ο σχεδιασμός για τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, με έμφαση στην επέκταση του δικτύου οπτικών ινών στο σπίτι (FTTH), και διαπιστώθηκε ότι η Ελλάδα που στο παρελθόν είχε μείνει πίσω στον συγκεκριμένο τομέα βρίσκεται σταθερά στις πρώτες θέσεις στο ρυθμό ανάπτυξης οπτικών ινών και σχετικών υποδομών.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνος Καράντζαλος, ο Γενικός Γραμματέας Πρωθυπουργού Στέλιος Κουτνατζής, η Γενική Γραμματέας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων Χριστίνα Τσάκωνα και ο Προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού.

