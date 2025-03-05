Σφοδρή επίθεση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε από την αρχή της πρωτολογίας του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, κατά την προ ημερησίας συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για τα Τέμπη.

«Θα έρθετε να καταθέσετε στην προανακριτική, κύριε Μητσοτάκη; Το αίτημα είναι επίσημο από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Το υποστηρίζει ομόφωνα η Κοινοβουλευτική Ομάδα», ανέφερε απευθυνόμενος σε υψηλούς τόνους στον πρωθυπουργό. «Τώρα που συζητάμε τα περί συγκάλυψης, έχουν χάσει τα λόγια τους. Δεν απαντούν στο πολύ απλό αίτημα και αυτό είναι ατόπημα δημοκρατίας. Δεν είναι το μόνο δυστυχώς που κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Και σας κάνω ακόμη ένα ερώτημα: θα κόψετε μάρτυρες από την προανακριτική επιτροπή, όπως κόψατε και από την Εξεταστική Επιτροπή;»

«Βρισκόμαστε πια μπροστά σε έναν βασικό μεγάλο κανόνα: ότι δεν μπορείς να κοροϊδεύεις πολλούς για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τώρα πια η κοινωνία δεν σας έχει εμπιστοσύνη. Οι πολίτες μάς ζητούν να συνεργαστούμε για να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να τιμωρηθούν οι ένοχοι για την απώλεια 57 αθώων ψυχών. Μας ζητούν να συνεργαστούμε για να φύγει το συντομότερο μια επικίνδυνη κυβέρνηση. Ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης ήταν προσωπικά ενήμερος και υπεύθυνος για την απαξίωση των σιδηροδρόμων και τη συγκάλυψη των ευθυνών».

«Επικοινωνιακό τρικ η αξιολόγηση στο Δημόσιο»

Αμέσως μετά ο κ. Φάμελλος, αναφερόμενος στη δέσμευση του πρωθυπουργού ότι θα φέρει την αξιολόγηση στο Δημόσιο, έκανε λόγο για επικοινωνιακό τρικ. «Πόσο υποκριτικό είναι ο πρωθυπουργός που δεν θέλει να αξιολογηθεί, να μιλάει για αξιολόγηση των υπαλλήλων», τόνισε.

«Ο πρωθυπουργός επανέφερε σήμερα το δίλλημα Μητσοτάκης ή χάος. Αντί να δώσει λύσεις», υπογράμμισε για να προσθέσει:

«Το πραγματικό δίλλημα είναι αν θα αφήσουμε τον κύριο Μητσοτάκη να οδηγήσει τη χώρα στο χάος. Η επιδίωξη του κυρίου Μητσοτάκη ήταν να παραπλανήσει την κοινή γνώμη για να κερδίσει τις εκλογές του 2023. Αυτός ήταν ο λόγος της συγκάλυψης. Προσπαθήσατε να μείνετε γαντζωμένος στην καρέκλα της εξουσίας. Είστε η κυβέρνηση των Τεμπών και των υποκλοπών. Είστε η κυβέρνηση των καρτέλ και της ακρίβειας».

«Δεν σας προβληματίζει ότι έχετε προκαλέσει τις μεγαλύτερες μεταπολιτευτικά συγκεντρώσεις;» διερωτήθηκε στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. «Για ποιον λόγο δεν ήρθατε στη Βουλή όταν η κοινωνία ήθελε απαντήσεις; Γιατί δεν έχει έρθει ο φάκελος για τον κ. Καραμανλή; Γιατί δεν έχει έρθει ακόμα η έρευνα, ποιοι ευθύνονται για αυτήν την καθυστέρηση;»

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ «το έγκλημα των Τεμπών δεν θα συγκαλυφθεί» σημειώνοντας ότι «ενώ μπαζώνατε την αλήθεια, εμείς ζητούσαμε δικαιοσύνη».

Ταυτόχρονα απηύθυνε ερωτήματα όπως «γιατί τέσσερα χρόνια δεν κάνατε κάτι για να υπάρχει σύστημα τηλεδιοίκησης, γι’ αυτό είστε μια απονομιμοποιημένη κυβέρνηση».

«Γιατί 4 χρόνια η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη δεν έχει σιδηρόδρομο; Μόνο για φωτογραφίες στον φράκτη είστε»

Συνεχίζοντας την κατά μέτωπο επίθεση στον κ. Μητσοτάκη απαρίθμησε μια σειρά από πράξεις και παραλείψεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο.

«Γιατί δεν λειτουργούσε το κέντρο ελέγχου; Γιατί υπήρξε η ρουσφετολογική μετάθεση του σταθμάρχη; Με δικές μας παρεμβάσεις είχε δρομολογηθεί η σηματοδότηση, εσείς την παγώσατε. Ποιος ευθύνεται για τη μείωση των εργαζομένων στον ΟΣΕ από το 2018 έως το 2022; Ποιος μείωσε το προσωπικό; Ποιος αγνόησε τις γραπτές επισημάνσεις, ποιος αγνόησε την παραίτηση του προέδρου του ΟΣΕ, του διευθύνοντος συμβούλου του ΟΣΕ» τόνισε συμπληρώνοντας ότι για όλα αυτά δεν έχει δώσει ακόμη μια απάντηση.

«Ποιο κέντρο τηλεδιοίκησης θα εγκαινιάζετε την επομένη του δυστυχήματος; Δεν δώσατε απάντηση» συμπλήρωσε. Κάνοντας ταυτόχρονα λόγο για ένα εκτεταμένο και διαρκές σχέδιο για συγκάλυψη ο κ. Φάμελλος αναφέρθηκε και στο θέμα της μονταζιέρας αναρωτώμενος ποιος έδωσε την εντολή να διαρρεύσουν συνομιλίες μηχανοδηγών και να διαρρεύσουν βίντεο.

«Πότε θα έχουμε τον φάκελο στη Βουλή; Δύο χρόνια πέρασαν. Τα ερωτήματα τα θέσαμε. Περιμένουμε απαντήσεις», πρόσθεσε.

«Η ΝΔ έχει σχέδιο για τις μεταφορές και τον σιδηρόδρομο; Γιατί 4 χρόνια η Ανατολική Μακεδονία δεν έχει δικό της δίκτυο, αφού είστε δήθεν επιμελείς; Πού είναι ο σιδηρόδρομος που ήταν ενεργός μέχρι το 2019; Γιατί δεν υποστηρίζετε τους ακρίτες της Θράκης; Μόνο για φωτογραφίες στον φράκτη είστε; Η πραγματικότητα σάς έχει ξεπεράσει, είστε επικίνδυνοι. Οφείλετε να ακούσετε το πάνδημο αίτημα και να παραιτηθείτε».

«Οφείλουμε όλες οι προοδευτικές δυνάμεις να ανατρέψουμε την κυβέρνηση της συγκάλυψης. Στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα, υπάρχει διέξοδος και αυτή είναι προοδευτική», κατέληξε ο κ. Φάμελλος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.