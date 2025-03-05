Χριστοδουλίδης για Κυπριακό: Δεν συζητάμε για οποιαδήποτε άλλη μορφή λύσης

«Δεν συζητάμε για οποιαδήποτε άλλη μορφή λύσης πέραν του συμφωνημένου πλαισίου» είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφερόμενος στη διευρυμένη συνάντηση που θα γίνει στη Γενεύη στις 17 και 18 Μαρτίου.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο περιθώριο της περιήγησης του ιδίου και της συζύγου του μαζί με το Βασιλικό Ζεύγος της Ολλανδίας στη γραμμή κατάπαυσης του πυρός, στην παλιά Λευκωσία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ερωτηθείς για τις εντυπώσεις που αποκόμισε το Βασιλικό Ζεύγος από την ημικατεχόμενη Λευκωσία, είπε: «Θεωρώ σημαντική την παρουσία, για πρώτη φορά, του βασιλικού ζεύγους της Ολλανδίας στην Κύπρο.

Η Ολλανδία είναι μια χώρα, με την οποία τα τελευταία χρόνια γίνεται μια σημαντική δουλειά, για να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας. Παραδοσιακά, ιστορικά δεν υπήρχαν τόσο ισχυροί δεσμοί, άρα θεωρώ ότι και η επίσκεψη του βασιλικού ζεύγους –και για αυτό έγινε και η επίσκεψη τους, ήταν σε συνέχεια της περσινής μας συνάντησης– είναι ένα σημαντικό μήνυμα με πολλές προεκτάσεις και για τις διμερείς μας σχέσεις, αλλά και για την προβολή της χώρας μας ως τουριστικού προορισμού και για πολλά άλλα.

Από εκεί και πέρα, να θυμίσω ότι, για όλες τις επισκέψεις ξένων αξιωματούχων στην Κύπρο, συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα ειδική επίσκεψη εδώ, στην παλιά Λευκωσία, για να περπατήσουν δίπλα από τη νεκρή ζώνη, τη γραμμή κατάπαυσης του πυρός, γιατί –και αυτό είναι το μήνυμα που μου μετέφερε ο Βασιλιάς– είναι πολύ διαφορετικό να διαβάζεις και πολύ διαφορετικό να βλέπεις αυτή την κατάσταση. Και, μάλιστα, ανάμεσα στα πολλά που μου ανέφερε ο Βασιλιάς ήταν και το γεγονός ότι, λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικογένεια του ζούσε στη Γερμανία, έγινε και αυτός ο παραλληλισμός με το τείχος του Βερολίνου, το Ανατολικό και το Δυτικό Βερολίνο.

Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό ότι ξεκινήσαμε αυτόν τον θεσμό, όλοι οι ξένοι ηγέτες να έρχονται εδώ, να βλέπουν αυτή την κατάσταση.»

Σε ερώτηση για το θέμα της διευρυμένης συνάντησης στη Γενεύη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε: «Έχω λάβει την επιστολή από τον Γενικό Γραμματέα (ΓΓ) των Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ). Ετοιμαζόμαστε, έτσι ώστε, μεταβαίνοντας στη Γενεύη να προκύψει ένα θετικό αποτέλεσμα. Στόχος μας είναι ένας: η επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν στο Cran-Montana, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου. Δεν συζητάμε οτιδήποτε άλλο.

Λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς εξελίξεις, τα όσα βλέπουμε σε σχέση με τη Ουκρανία, σε σχέση με την περιοχή μας –άκουσα και κάποιες δηλώσεις από τον Τούρκο Πρόεδρο σε σχέση με τα ευρωτουρκικά, ενημερώθηκα και από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά από την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Τούρκο Πρόεδρο– αν υπάρξει ανταπόκριση από πλευράς Τουρκίας στο πλαίσιο που σας έχω προαναφέρει, τότε ναι, μπορούμε να προσδοκούμε για θετικές εξελίξεις.

Από δικής μας πλευράς θα πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν, πάντα στο πλαίσιο που προανέφερα. Δεν συζητάμε την όποια άλλη μορφή λύσης ή τις οποιεσδήποτε κινήσεις ή μέτρα που αποσκοπούν σε παγίωση της κατοχής ή κτίσιμο υποδομής για άλλη μορφή λύσης του Κυπριακού».

Κληθείς να επιβεβαιώσει πως πρόκειται να μεταβεί το προσεχές Σάββατο στην Αθήνα για συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη Γενεύη, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε: «Το Σάββατο θα είμαι στην Αθήνα –έχω συνεννοηθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό– για μια διευρυμένη συζήτηση, έτσι ώστε να δούμε από κοινού κάποια δεδομένα, κάποια στοιχεία. Η Ελλάδα θα είναι παρούσα στη διευρυμένη συνάντηση, άρα, θεωρήσαμε ο Έλληνας Πρωθυπουργός και εγώ ότι είναι σημαντικό να γίνει αυτή η συνάντηση. Για αυτόν τον λόγο μεταβαίνω το Σάββατο στην Αθήνα.

Από κει και πέρα αύριο υπάρχει ένα κρίσιμο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όπως πολύ εύστοχα ανέφερε ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος, ως Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) εξαρτόμαστε για την άμυνα και την ασφάλεια μας από τρίτο κράτος, εξαρτόμαστε για την ενέργεια μας από άλλο τρίτο κράτος, εξαρτόμαστε για τις πρώτες ύλες μας από ένα άλλο τρίτο κράτος. Και χωρίς να επιθυμώ να υπεισέλθω σε οποιονδήποτε ανταγωνισμό, θεωρώ ότι ως ΕΕ αν θέλουμε να σταθούμε, αν θέλουμε να μιλήσουμε για στρατηγική αυτονομία της ΕΕ, πρέπει επιτέλους να πάρουμε αποφάσεις. Και χαίρομαι, το λέμε τόσο καιρό, που υπήρξαν οι σχετικές ανακοινώσεις από την Πρόεδρο της Επιτροπής χθες. Όλα αυτά θα συζητηθούν αύριο.

Ήδη, έχουν δοθεί οδηγίες στο Υπουργείο Εξωτερικών και στο Υπουργείο Άμυνας, στη Γραμματεία που ασχολείται με τα ευρωπαϊκά προγράμματα, έτσι ώστε να δούμε πώς η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να αξιοποιήσει ειδικότερα το πακέτο που αφορά στη δανειοδότηση, γιατί ως Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχουμε ξεφύγει από τους δημοσιονομικούς κανόνες. Το δημόσιο μας χρέος είναι στο 68% με καθοδική τάση. Άρα, να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτά τα προγράμματα της ΕΕ, τα οποία χαιρετίζω και δημόσια, έτσι ώστε να ενισχύσουμε την αποτρεπτική ισχύ της πατρίδας μας.»

