Συνολική κριτική στην κυβέρνηση για την ενεργειακή της πολιτική και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης άσκησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας στην εκδήλωση για την παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΕΒΕΕ).

«Η πράσινη μετάβαση αποτελεί προϋπόθεση επιβίωσης, αλλά και ευημερίας και της κοινωνίας και της οικονομίας. Για τον λόγο, λοιπόν, η υπέρβαση αυτή απαιτείται να συνδυαστεί με αλλαγή του παραγωγικού και καταναλωτικού μοντέλου», ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελλος και πρόσθεσε: «Και αυτό σημαίνει και αλλαγή πολιτικής. Δεν μπορεί μια δεξιά κυβέρνηση να λέει ότι θα αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο που μας έφερε σήμερα σε αυτά τα καταστροφικά φαινόμενα. Η μετάβαση, η οποία συζητάει ο ΟΗΕ, είναι μια δίκαιη μετάβαση. Αυτό, το οποίο υλοποιείται, δεν είναι μετάβαση. Αυτό είναι "το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό". Είναι μια άδικη, βίαιη αλλαγή. Αν κάποιος έψαχνε να βρει τι δεν πρέπει να γίνει, ακριβώς αυτό επιλέγει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Με αποτέλεσμα οι εξελίξεις να είναι και άδικες, αλλά και ιδιαίτερα ανησυχητικές και επικίνδυνες, θα έλεγα, για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες».

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αξιοποίησε την κλιματική κρίση ως επικοινωνιακή ευκαιρία και εξήγησε: «Στην ενέργεια, η υποχρέωση της πράσινης μετάβασης οδήγησε σε καρτελοποίηση της αγοράς, υπερκέρδη. Υπερθέρμανση στις άδειες των ΑΠΕ, δηλαδή πληθωρισμός αδειών, που τώρα δεν έχουν πού να συνδεθούν, και πετάμε πράσινη φτηνή ενέργεια στη θάλασσα και μικρά έργα, που δεν έχουν να πληρώσουν τα δάνειά τους, γιατί δεν έχουν δίκτυο να πουλήσουν, πωλούνται σε μεγάλους, άρα γίνεται και η συγκέντρωση της αγοράς. Και δεν έχει γίνει τίποτα στην αποθήκευση ενέργειας, για να πιάνει τουλάχιστον τόπο και κάπου να αποθηκεύουμε για να την έχουμε τις ώρες που δεν παράγεται».

Επέκτεινε την κριτική του λέγοντας: «Το ίδιο ακριβώς, η κρίση ευκαιρία έγινε στα απόβλητα. Δεν προχώρησε κανένας περιφερειακός σχεδιασμός από το 2019. Η ανακύκλωση έγινε σκάνδαλο. Αυτό έγινε και στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Μια μεγάλη ευκαιρία, που δυστυχώς είναι μια χαμένη ευκαιρία για την Ελλάδα».

Αναφερόμενος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είπε ότι έχουν να αντιμετωπίσουν το υψηλό κόστος λειτουργίας και παραγωγής: «και στις πρώτες ύλες και στην ενέργεια και την τραπεζική εξυπηρέτηση. Ταυτόχρονα, όμως, εξελίσσεται το σχέδιο Πισσαρίδη, το οποίο σχέδιο Πισσαρίδη εφαρμόζεται. Κλείνουν τα μικρά μαγαζιά, να το πω απλά, και τα αγοράζουν οι μεγάλοι και έτσι συγκεντρώνεται και η αγορά σε λίγους και κυριαρχούν τα καρτέλ, τα οποία επιπλέον στεγνώνουν την αγορά. Γιατί τα λεφτά που μαζεύτηκαν, είτε από την υπερφορολόγηση, είτε από τον τεκμαρτό τρόπο υπολογισμού του εισοδήματος στους μικρομεσαίους, είτε από τον ΦΠΑ και τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, είτε από τη ΔΕΗ, είτε από τις τράπεζες, την αγορά στέγνωσαν, μείωσαν κι άλλο την αγοραστική δύναμη».

Ο Σωκράτης Φάμελλος επανέλαβε ότι χρειάζεται ισχυρή πολιτεία και εξήγησε: «Η ισχυρή πολιτεία στην περίπτωση της πράσινης μετάβασης πρέπει να δημιουργήσει ένα πλαίσιο ασφάλειας για την επιχειρηματικότητα. Και, επίσης, εδώ χρειαζόμαστε από την Πολιτεία ένα εθνικό σχέδιο λειψυδρίας. Το σχέδιο ιδιωτικοποίησης νερού, που υλοποιούν ήδη στη Θεσσαλία με τους Ολλανδούς αποικιοκράτες, τον ΟΔΥΘ Α.Ε., δεν είναι σχέδιο προοπτικής για τη χώρα. Επίσης, χρειάζεται και μια μεταρρύθμιση της αγοράς ενέργειας. Επειδή άκουσα και τον πρωθυπουργό, δεν γίνεται με παρακάλια και ευχές να τιθασεύσουμε τα υπερκέρδη των μονοπωλίων της ενέργειας. Πρέπει να υπάρχει έλεγχος και ρύθμιση της αγοράς και αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν είναι δημόσια η ΔΕΗ και παρεμβαίνει στην αγορά ενέργειας, όπως έγινε και δεν αυξήθηκε η τιμή του ρεύματος στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά εδώ θέλει προτεραιότητες».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

