Ο Γιώργος Παπανδρέου προσκεκλημένος στο Πεκίνο - Θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση

Ο πρώην πρωθυπουργός θα παραβρεθεί και στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ

Γιώργος Παπανδρέου

Ο πρώην Πρωθυπουργός, κ. Γιώργος Α. Παπανδρέου, θα επισκεφθεί το Πεκίνο, ύστερα από επίσημη πρόσκληση της κινεζικής κυβέρνησης, προκειμένου να παραστεί στις εκδηλώσεις για την 80ή επέτειο από τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που θα λάβουν χώρα την Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου. 

Ο κ. Παπανδρέου θα παρακολουθήσει την στρατιωτική παρέλαση στην Πλατεία Τιεν Αν Μεν και στη συνέχεια θα συμμετάσχει στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν των διεθνών προσκεκλημένων ο Πρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, κ. Σι Τζινπίνγκ.

