Σήμερα ξημέρωσε μια πολύ σκοτεινή μέρα για τη Βόρεια Μακεδονία. Δεκάδες νέοι άνθρωποι που διασκέδαζαν, έχασαν με τραγικό τρόπο τη ζωή τους στην πόλη Κοτσάνι.

Μαζί με τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια, η σκέψη μας είναι με εκείνους που έχασαν δικούς τους ανθρώπους, αλλά και στους τραυματίες που δίνουν τη δική τους μάχη.

Σε αυτές τις οδυνηρές στιγμές οι λαοί πρέπει να είναι ενωμένοι. Οφείλουμε να σταθούμε ως χώρα και ως γείτονες δίπλα στους πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας σε ό,τι χρειαστούν.

Σήμερα ξημέρωσε μια πολύ σκοτεινή μέρα για τη Βόρεια Μακεδονία. Δεκάδες νέοι άνθρωποι που διασκέδαζαν, έχασαν με τραγικό τρόπο τη ζωή τους στην πόλη Κοτσάνι.



Μαζί με τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια, η σκέψη μας είναι με εκείνους που έχασαν δικούς τους ανθρώπους, αλλά και στους… — Socratis Famellos (@SFamellos) March 16, 2025

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.