Σωκράτης Φάμελλος για την τραγωδία στη Βόρεια Μακεδονία: Σήμερα ξημέρωσε μια πολύ σκοτεινή μέρα

Σε αυτές τις οδυνηρές στιγμές οι λαοί πρέπει να είναι ενωμένοι. Οφείλουμε να σταθούμε ως χώρα και ως γείτονες δίπλα στους πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας

Φάμελλος

Σήμερα ξημέρωσε μια πολύ σκοτεινή μέρα για τη Βόρεια Μακεδονία. Δεκάδες νέοι άνθρωποι που διασκέδαζαν, έχασαν με τραγικό τρόπο τη ζωή τους στην πόλη Κοτσάνι.

Μαζί με τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια, η σκέψη μας είναι με εκείνους που έχασαν δικούς τους ανθρώπους, αλλά και στους τραυματίες που δίνουν τη δική τους μάχη.

Σε αυτές τις οδυνηρές στιγμές οι λαοί πρέπει να είναι ενωμένοι. Οφείλουμε να σταθούμε ως χώρα και ως γείτονες δίπλα στους πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας σε ό,τι χρειαστούν.

 

 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

