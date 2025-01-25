Τσίπρας για Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο: «Mία ηγετική φυσιογνωμία της εκκλησίας και του ελληνισμού»

«Με θλίψη αποχαιρετώ σήμερα τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας Αναστάσιο, ένα φωτεινό παράδειγμα πνευματικότητας με βαθύ κοινωνικό και θεολογικό έργο. Mία ηγετική φυσιογνωμία της εκκλησίας και του ελληνισμού που με τόλμη διέδιδε πάντοτε τις οικουμενικές αξίες της αλληλεγγύης και της αγάπης, απέναντι στο μίσος και τον εθνικισμό», σημειώνει ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στο συλλυπητήριο μήνυμά του για τον θάνατο του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστάσιου.

Ο Αλ. Τσίπρας κάνει λόγο για «έναν πνευματικό ηγέτη με διεθνή ακτινοβολία που με την προσφορά του στην Αφρική, την υποστήριξή του στους φοιτητές της κατάληψης της Νομικής εναντίον της Χούντας, τον ιστορικό ρόλο του στην αναγέννηση της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας και τα έργα που υποστήριξε στη γειτονική μας χώρα, τον ενεργό ρόλο του στον διαθρησκευτικό διάλογο, την στήριξη του στα δικαιώματα της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας και στην ειρήνη και συνεργασία στα Βαλκάνια, έδωσε ένα πανανθρώπινο μήνυμα που είναι σήμερα πιο σημαντικό από ποτέ».

«Αισθάνομαι τιμή που ως πρωθυπουργός είχα τη δυνατότητα να έχω μαζί του μια ειλικρινή και εποικοδομητική συνεργασία που απέφερε σημαντικούς καρπούς στο έργο της εκκλησίας της Αλβανίας. Αλλά ακόμη μεγαλύτερη τιμή που είχα τη τύχη να διατηρώ μαζί του έναν ειλικρινή διάλογο, μια ουσιαστική και ανθρώπινη επικοινωνία, πέρα και έξω από θέσεις και αξιώματα», καταλήγει ο Αλ. Τσίπρας.φ

