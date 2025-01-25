Συγκίνηση έχει προκαλέσει η κοίμηση του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστάσιου, στις 8:30 σήμερα το πρωί, έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Ο Ολυμπιονίκης της άρσης βαρών, Πύρρος Δήμας, μιλώντας σχετικά στον ΣΚΑΙ, δεν μπόρεσε να κρύψει και τη δική του συγκίνηση. «Ήμασταν πολύ τυχεροί που τον είχαμε» είπε στην εκπομπή «Καλημέρα», δίχως να καταφέρει να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

«Μεγάλη απώλεια για τον ελληνισμό της Βορείου Ηπείρου και την Αλβανία» σχολίασε ο Πύρρος Δήμας.

«Έκανε μεγάλο έργο, ήταν δίπλα στους ανήμπορους, στους ανθρώπους που είχαν ανάγκη» συνέχισε, εμφανώς συγκινημένος. Με κόμπο στον λαιμό, ο ίδιος είπε ότι ο μακαριστός Αναστάσιος «ήταν ενωτικός. Ήταν πάντα δίπλα μας, βοήθησε τα σχολεία μας, τα νοσοκομεία μας, τους ανθρώπους μας».

«Θυμάμαι ότι μετά από κάθε Ολυμπιάδα, μου έστελνε ένα χειρόγραφο "συγχαρητήρια"» είπε ακόμη ο Πύρρος Δήμας και στο σημείο εκείνο, «έσπασε» και έκανε μια μεγάλη παύση.

Ήταν δικός μας άνθρωπος, έτσι μας είχε όλους, ήταν πάντα δίπλα μας. Με το που άνοιξα τα μάτια μου, ήταν το πρώτο πράγμα που άκουσα, είναι δύσκολο... Ήμασταν πολύ τυχεροί που τον είχαμε κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.