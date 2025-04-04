Στην επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ, αναφέρθηκε στην εισήγηση του στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος, σημειώνοντας ότι αποτελεί «τμήμα του πολιτικού και κοινωνικού ανορθολογισμού της διοίκησης Τραμπ», και επεσήμανε «την έλλειψη ετοιμότητας από την πλευρά της ηγεσίας της ΕΕ και την ελληνική κυβέρνηση». Ο Σ. Φάμελλος αναφέρθηκε αναλυτικά στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την κοινή συνεδρίαση των αρμόδιων επιτροπών Βουλής για το θέμα, προκειμένου να επεξεργαστούν προτάσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και για την κατάθεση δύο τροπολογιών την επόμενη εβδομάδα:

Τη θεσμοθέτηση 13ου και 14ου στο Δημόσιο, και

Τη μείωση έμμεσης φορολογίας, όπως ΦΠΑ, ΕΦΚ για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, να αυξηθεί το εισόδημα των πολιτών και να αμβλυνθούν οι συνέπειες από νέες πιέσεις που θα δημιουργηθούν από την επιβολή των δασμών. Στο πλαίσιο αυτό, προανήγγειλε τη διήμερή επίσκεψή του στις Βρυξέλλες την ερχόμενη εβδομάδα.

Για την Προανακριτική Τριαντόπουλου, έκανε λόγο «αντισυνταγματικό πραξικόπημα τη μεθόδευση της κυβέρνησης».

Σχετικά με την πρόσφατη συζήτηση στη Βουλή για την αμυντική πολιτική και τα εξοπλιστικά προγράμματα, σχολίασε λέγοντας πως «αποδείχτηκε ότι η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης δεν έδωσαν καμία απάντηση στα κρίσιμα ελλείμματα της πολιτικής τους και στην άμυνα και στην εξωτερική πολιτική της χώρας, όπου η υποχωρητική επιλογή της κυβέρνησης, μας έχει αφήσει έξω από πολλά διεθνή φόρα, αλλά και στις προτάσεις στήριξης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων».

Ο κ. Φάμελλος υπογράμμισε ότι «σήμερα, είναι ακόμα πιο απαραίτητη η ανασυγκρότηση και αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με το ερχόμενο συνέδριό του, όπως αποφασίστηκε στην Κεντρική Επιτροπή». Υποστήριξε ότι «η συνεδριακή μας απόφαση για προοδευτική συνεργασία, αποτυπώνεται πλέον ως απαίτηση στην κοινωνία. Ο κος Μητσοτάκης δεν έχει οδό επιστροφής. Η πρόταση της προοδευτικής απάντησης με κυβερνητική διέξοδο, δημιουργεί πίεση και αρρυθμίες σε όσους αδυνατούν να ανταποκριθούν. Και η πρότασή μας έχει καταγραφεί θετικά, και υποχρεώνει τις άλλες δυνάμεις να τοποθετηθούν και να κριθούν. Όλα αυτά απαιτούν να αναβαθμίσουμε τη δική μας δράση».

Απευθύνθηκε όμως και στο εσωτερικό του κόμματος, λέγοντας: «Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για προσωπικές στρατηγικές και διαχωριστικές γραμμές μεταξύ μας. Ούτε και για δημοσιοποίηση προσωπικών απόψεων και διαρροών που πλήττουν το πολιτικό μας σχέδιο. Και δεν θα υποχωρήσω στη δέσμευσή μου για ενιαίο λόγο όλων των στελεχών».

Συνεχίζοντας, υπογράμμισε ότι «απαιτείται ποιοτικό άλμα στην ενίσχυση της συλλογικότητας και της λειτουργίας των οργανώσεων» και προδιέγραψε οργανωτικές αλλαγές λέγοντας: «Και αυτές οι αλλαγές πρέπει να αποτυπωθούν και στο νέο Καταστατικό του κόμματος. Και πρέπει να περιέχει αλλαγές που θα προβλέπουν την κατάργηση των τάσεων - ως κλειστές ομάδες και κόμμα μέσα στο κόμμα - καθώς και για την υποχρεωτική ανανέωση των οργάνων και στων στελεχών του κόμματος. Και να στοχεύει σε ένα κόμμα που εκτός από δημοκρατικό, θα είναι και ψηφιακό και οικολογικό».

Στην Πολιτική Γραμματεία συζητήθηκε η συγκρότηση των επιτροπών Θέσεων, Καταστατικού και Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου και η συγκρότηση γραμματειών τους. Τον συντονισμό της επιτροπής Θέσεων θα έχει η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, της επιτροπής Καταστατικού ο Κώστας Ζαχαριάδης ενώ την εποπτεία της ΚΟΕΣ θα έχουν οι Ράνια Σβίγκου και Γιώργος Βασιλειάδης.

Συζητήθηκε επίσης η συγκρότηση της επιτροπής Επανεκκίνησης και εγκρίθηκε η πρώτη σύνθεσή τους, με περίπου 700 άτομα, και η συγκρότησή της θα ολοκληρωθεί στην Κεντρική Επιτροπή του Μαΐου. Για την επανεκκίνηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και την πορεία προς το συνέδριο, θα διοργανωθεί κεντρική πολιτική εκδήλωση την άλλη Πέμπτη σε κεντρικό ξενοδοχείο στην Αθήνα, με συμμετοχή όλης της επιτροπής Επανεκκίνησης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

