Του Γιάννη Ανυφαντή

Την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του πρώην υφυπουργού κ. Χρήστου Τριαντόπουλου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος κατά το χρονικό διάστημα 3 – 6 Μαρτίου 2023 προτείνει στο κείμενο των πορισματικών του θέσεων, το ΠΑΣΟΚ.

Παράλληλα οι βουλευτές της Χαριλάου Τρικούπη ζητούν να συνεχιστεί από τις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές η διερεύνηση τυχόν άλλων αξιόποινων πράξεων που έχουν τελεστεί από τον κ. Τριαντόπουλου ή από άλλα πρόσωπα, ανεξαρτήτως πολιτικής τους ιδιότητας.

Οι 3 βουλευτές τις αξιωματικής αντιπολίτευσης κατηγορούν την κυβερνητική πλειοψηφία, πως με αποκλειστική ευθύνη της, η προανακριτική επιτροπή «δεν διεξήγαγε τη σύμφωνη με το Σύνταγμα και το νόμο προδικασία, δεν άσκησε τα εισαγγελικά της καθήκοντα, δεν διερεύνησε την υπόθεση ουσιαστικά, δεν εξέτασε μάρτυρες και, εν τέλει, δεν ολοκλήρωσε τη διαδικασία της προκαταρκτικής εξέτασης».

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει πως έχουν προκύψει νέα, μεταγενέστερα στοιχεία που δεν ληφθήκαν υπόψη στη δικογραφία που σχημάτισε η Εισαγγελία Εφετών Λάρισας, όπως το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ που «επιβεβαιώνει την αλλοίωση του τόπου της τραγωδίας κατά τις πρώτες ημέρες μετά το δυστύχημα και την απώλεια κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων», καθώς και το ηλεκτρονικό μήνυμα (email) που έστειλε ο κ. Τριαντόπουλος σε άλλα κυβερνητικά στελέχη.

«Αν η κυβερνητική πλειοψηφία θεωρεί ότι ο κ. Τριαντόπουλος δεν φέρει καμία ποινική ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις του και, παρ' όλα αυτά, αποφασίσει την άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον του, τότε πέρα από την προφανή παραδοξότητα και αντίφαση της απόφασης, εγείρεται και το σοβαρό ενδεχόμενο τα μέλη της Επιτροπής που προέρχονται από την κυβερνητική πλειοψηφία να διαπράττουν το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας», τονίζεται μεταξύ άλλων στο κείμενο της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Σε ό,τι αφορά την σύσκεψη της 3ης Μαρτίου 2023 επισημαίνεται ότι: «από τα δεδομένα της δικογραφίας προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι η «άτυπη συνάντηση» της 3ης Μαρτίου 2023, με παρουσία του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ Χρ. Τριαντόπουλου, όσο και κλιμακίου κυβερνητικών παραγόντων, δύο μέρες μετά την τραγωδία, αποτελεί το εναρκτήριο γεγονός της αθέμιτης επέμβασης στον χώρο του δυστυχήματος και αλλοίωσής του. Ως πρόσχημα και μόνο για την παράνομη αυτή επέμβαση χρησιμοποιήθηκε η ανάγκη αποκατάστασης της κυκλοφορίας των τρένων, η οποία όμως δεν πραγματοποιήθηκε για περίπου ένα μήνα ακόμα (στις 29.3.2023) και ανεξάρτητα από την αλλοίωση του χώρου, η οποία είχε ολοκληρωθεί εντός ολίγων ωρών, την 4.3.2023, με αποτέλεσμα την εξαφάνιση κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων».





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.