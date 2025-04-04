Επίθεση στον πρωθυπουργό εξαπολύει με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ στον απόηχο της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας κατά την οποία αναφέρθηκε στα σενάρια συνωμοσίας γύρω από την τραγωδία των Τεμπών, υπογραμμίζοντας ότι «ήρθε η ώρα η αλήθεια να αντεπιτεθεί».

«Θέλει θράσος να μιλά για «επίθεση αλήθειας» ο Πρωθυπουργός, που τον Μάρτιο του 2023 παραπλανούσε συνειδητά τον ελληνικό λαό, όταν δήλωνε κατηγορηματικά βέβαιος ότι δεν υπήρχε εύφλεκτο υλικό. Τον διέψευσε το κρατικό πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ προ ολίγων εβδομάδων» αναφέρει στη δήλωσή του το ΠΑΣΟΚ.

Ακολούθως σημειώνει ότι «θέλει θράσος να μιλά για «επίθεση αλήθειας» η κυβερνητική πλειοψηφία, που άπλωσε τείχος προστασίας στον Κώστα Καραμανλή ως προς τις ευθύνες του για τη μη υλοποίηση της σύμβασης 717 και την πλημμελή ασφάλεια στις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες».

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι «θέλει θράσος να μιλά για «επίθεση αλήθειας» ο Πρωθυπουργός που κρατά στη θέση του τον υπουργό Δικαιοσύνης, που επιμένει στη δήλωση πως «όποιος μιλά για μπάζωμα, είναι για τα μπάζα» και παρεμβαίνει ευθέως στη δικαιοσύνη, που έχει ήδη ασκήσει διώξεις για την αλλοίωση του τόπου της τραγωδίας, προσβάλλοντας τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών» .

«Ας μην αναφέρεται ο κ. Μητσοτάκης με ψευδώνυμο τρόπο στην αλήθεια και ας αναρωτηθεί αν και πότε η κυβέρνηση του την υπηρέτησαν» καταλήγει η ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη.



Πηγή: skai.gr

