ΣΥΡΙΖΑ για τοποθέτηση Κυρ. Μητσοτάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα: Παραμένει αμετανόητος, κυνικός και αδίστακτος

Απάντηση στα όσα είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην ΚΟ της ΝΔ, έδωσε με ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Στην τοποθέτηση του ο πρωθυπουργός κατηγόρησε την αντιπολίτευση και ορισμένα ΜΜΕ για «για οργανωμένη προσπάθεια συγκάλυψης της αλήθειας και χειραγώγησης της κοινής γνώμης» για το «έγκλημα στα Τέμπη».

Στην ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ απαντά: «Ο πρωθυπουργός που ομολόγησε την εξεταστική - παρωδία, που έκλεισε άρον - άρον και με αντισυνταγματικό τρόπο την προανακριτική για τον κ. Τριαντόπουλο για να μην ακουστεί η αλήθεια και να μην έρθει ο ίδιος να καταθέσει, ο πρωθυπουργός που από την πρώτη στιγμή επιχειρεί να προκαταλάβει τη δικαιοσύνη και να χειραγωγήσει την έρευνα, αποδεικνύει ότι παραμένει αμετανόητος, κυνικός και αδίστακτος».

Ακολούθως εξηγεί: «Επικαλείται επιλεκτικά όποια στοιχεία θεωρεί ότι τον εξυπηρετούν, αποκρύπτει την πληθώρα των αδιάσειστων ντοκουμέντων που αποδεικνύουν το έγκλημα της συγκάλυψης και προβαίνει συστηματικά σε μια πρωτοφανή προσπάθεια δολοφονίας χαρακτήρων».

Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει στο στόχαστρο και τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη: «Σταθερός συνοδοιπόρος στον κατήφορο του κ. Μητσοτάκη, ο κ. Φλωρίδης, ο οποίος επαναλαμβάνει προκλητικά ότι όσοι πολιτικοί μιλάνε για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, τη στιγμή που ο Χρήστος Τριαντόπουλος διώκεται για το μπάζωμα στα Τέμπη!».

Καταλήγοντας γενικεύει: «Ας το πάρει απόφαση ο κ. Μητσοτάκης. Καμία προπαγάνδα δεν πρόκειται να τον σώσει.Έχει ήδη καταγραφεί στη συνείδηση των πολιτών ως ο πρωθυπουργός των καρτέλ, των υποκλοπών και των Τεμπών».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

