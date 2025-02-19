Φάμελλος από Σαντορίνη: «Ό,τι κι αν προκύψει, θα πρέπει η Πολιτεία να εγγυάται στις κοινωνίες ότι δεν θα υπάρχει έλλειμμα»

«Μετά από δυόμισι βδομάδες που είμαι σε στενή επικοινωνία με τον δήμαρχο και με τους επιστήμονες που παρακολουθούν το φαινόμενο, επιλέξαμε να κάνουμε μια επιτόπια επίσκεψη για να ακούσουμε και εσάς, τους φορείς του νησιού», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος κατά τη συνάντηση που είχε με φορείς, εργαζόμενους και επιχειρηματίες της Σαντορίνης.

«Συναντηθήκαμε ήδη με τον δήμαρχο, με την έπαρχο και με τον κ. Λέκκα και θέλουμε να σας ακούσουμε γιατί το επιπλέον στοιχείο που θέλουμε να προσθέσουμε στη δική μας πρόταση είναι το πώς αντιμετωπίζουμε το οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα αυτής της εξέλιξης των τελευταίων τριών εβδομάδων», σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Υπάρχουν κίνδυνοι και αβεβαιότητες που δημιουργούνται λοιπόν από τα νέα φαινόμενα της ζωής μας. Κάποια είναι παλιά. Ο σεισμικός και ο ηφαιστειακός κίνδυνος είναι παλιό φαινόμενο, απλά τώρα έχουμε την επιστήμη δίπλα μας, όλο και περισσότερο.



Εμείς πιστεύουμε σε μια ισχυρή Πολιτεία που έχει ενσωματώσει την επιστημονική γνώση. Αυτό είναι για εμάς ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και σε μια Πολιτεία που έχει τη δυνατότητα να εφαρμόζει τη λεγόμενη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος.

Η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος είναι να έρχεται το κράτος και να καλύπτει αυτό που λείπει από την τοπική κοινωνία εξαιτίας ενός εξωτερικού φαινομένου.

Δεν μπορούμε να καλύψουμε τη ζημιά μιας επιχείρησης από τις επιλογές του επιχειρηματία, αλλά μπορούμε να πούμε ότι αυτό που λείπει ως εισόδημα, ως ΑΕΠ, από μια περιοχή εξαιτίας π.χ. μιας ζωονόσου ή της απολιγνιτοποίησης, πρέπει η Πολιτεία να έχει την επάρκεια να το καλύπτει.



Ό,τι κι αν προκύψει ως εξέλιξη, γιατί ακόμα έχουμε μια εμπειρία τριών εβδομάδων, θα πρέπει η Πολιτεία είτε για το βραχυχρόνιο φαινόμενο, είτε για οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη, να έχει τη δυνατότητα να εγγυάται στις κοινωνίες ότι δεν θα υπάρχει έλλειμμα. Το έλλειμμα αυτό είναι έλλειμμα εισοδήματος, κοινωνικών λειτουργιών και σε ένα βαθμό είναι και έλλειμμα δημοκρατικών δικαιωμάτων, γιατί όλοι οι πολίτες πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα στην ελληνική Πολιτεία».

