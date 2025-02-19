Του Γιάννη Ανυφαντή

Έντονα προσωπικό χαρακτήρα λαμβάνουν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα οι αντιπαραθέσεις στη Βουλή για την υπόθεση των Τεμπών, με τον θάνατο του 39χρονου Βασίλη Καλογήρου να ρίχνει νερό στο μύλο της έντασης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

Τα δηλητηριώδη βέλη συνεχίστηκαν και σήμερα, με τον Κυριάκο Βελόπουλο από το βήμα της Βουλής να κάνει ευθεία αναφορά στην υπουργό: «Είστε διορισμένη και είμαι εκλεγμένος. Θα σέβεστε τους εκλεγμένους. Ήρθαν οι διορισμένοι από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνουν παρεμβάσεις όποτε θέλουν» είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

«Σε τέτοιο σημείο αθλιότητας έχετε φτάσει που έρχεστε εδώ και χρησιμοποιείτε συναισθηματισμούς. Ο άνθρωπος είναι άταφος και έρχεστε εδώ και συνδέετε έναν άνθρωπο που πέθανε με τα Τέμπη; από πού και ως πού;», απάντησε η κα Αγαπηδάκη με τον κ. Βελόπουλο να παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου: «Ντροπή σου». «Να μου κάνετε τη χάρη, να ακούτε και να βάλετε όριο στο αίσχος που αναπαράγετε στο κοινοβούλιο. Δεν είμαι διορισμένη. Είμαι εκλεγμένη όπως προβλέπει το Σύνταγμα για τους βουλευτές επικρατείας», ανταπάντησε.

«Δεν επιτρέπεται το κοινοβούλιο να γίνεται μηχανή αναπαραγωγής των παρανοϊκών ιδεοληψιών των τρολ», πρόσθεσε η υπουργός, με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης να επιμένει σε προσωπικό τόνο: «Είστε μειράκιο στην πολιτική. Το ύφος σας χαρακτηρίζει την ποιότητα του ανθρώπου. Την επόμενη φορά που θα μου κουνήσετε το χέρι θα σας μιλήσω με το ίδιο ύφος. Κοίταξε ο σεβασμός κερδίζεται δεν επιβάλλεται».

Αποκρούοντας τα πυρά η κα Αγαπηδάκη κατηγόρησε τον κ. Βελόπουλο για «εμπόριο πατριωτισμού» και πολιτική εργαλειοποίηση της τραγωδίας. «Καταλαβαίνω ότι ενοχλεί πολύ το να μη τσιμπάμε στη σαλάτα που πάτε να φτιάξετε. Αυτοσυγκρατηθείτε, βάλτε όριο μπορεί να είμαι μειράκιο αλλά έχω αρχές και αξίες που υπηρετώ», τόνισε.

«Δυστυχώς η ανοησία φέρνει θράσος και επειδή δεν είστε ανόητη μη ξύνετε την πλάτη σας στη γλίτσα του τσοπάνη. Και η γκλίτσα είναι η αλήθεια», είπε ο κ. Βελόπουλος με την Υπουργό – εκτός μικροφώνου να τον καλεί να πάει στον εισαγγελέα. «Πήγα στον εισαγγελέα και εξαφανίστηκε η Αδειλίνη. Πάλι αγράμματη είστε; Κατέθεσα στοιχεία. Ντροπή για άνθρωπο που δεν καταλαβαίνει τι γίνεται γύρω του δεν υπάρχει. Εσείς είστε η ντροπή της ΝΔ», πρόσθεσε ο πρόεδρος.

Στην αντιπαράθεση πάντως μπήκε και ο Παύλος Πολάκης στον οποίο έκανε αναφορά η υπουργός, σε αποστροφή της για παλαιότερες δηλώσεις του για «επιχειρήσεις σκούπα»στη Δικαιοσύνη. «Έκανε απαξιωτική αναφορά η κα Αγαπηδάκη ότι γελάω μόλις μπήκα μέσα. Μιλάς εσύ; Ξεπληρώνεις το γραμμάτιο της ανικανότητας που σε κάθισε εκεί βρε αχαρακτήριστη. Άντε να χαθείς», κατέληξε ο Χανιώτης βουλευτής.

