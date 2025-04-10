Πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας καταγράφει νέα δημοσκόπηση της MRB για λογαριασμό του OPEN, με την Πλεύση Ελευθερίας να εδραιώνεται στη δεύτερη θέση και να διευρύνει τη διαφορά της από το ΠΑΣΟΚ που καταλαμβάνει την τρίτη θέση.

Ειδικότερα στην εκτίμηση ψήφου, το ποσοστό της ΝΔ είναι στο 26,9%, η Πλεύση Ελευθερίας καταγράφει ποσοστό 17,8%, το ΠΑΣΟΚ 12,4%, η Ελληνική Λύση 11,3%, το ΚΚΕ 7,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ 6,6%, η Νίκη 4%, η Φωνή Λογικής 3,7%, το ΜέΡΑ25 3,3%, το Κίνημα Δημοκρατίας 3,2%, η Νέα Αριστερά 2%.

Στην πρόθεση ψήφου, στην πρώτη θέση βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 20,4%, ενώ ακολουθεί στη δεύτερη η Πλεύση Ελευθερίας με 13,5%, το ΠΑΣΟΚ με 9,4%, η Ελληνική Λύση με 8,6% και το ΚΚΕ με 5,6%.

Στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, πρώτος έρχεται ο "Κανένας" με ποσοστό 33,3%, δεύτερος ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ποσοστό 21,4% και ακολουθούν η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 13,2%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 5,9%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 4,7%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 3,3%, ο Γιάνης Βαρουφάκης με 3,2%, ο Δημήτρης Νατσιός με 2,1%, ο Στέφανος Κασσελάκης 2,1% και ο Σωκράτης Φάμελλος με 2%.

Σε ό,τι αφορά την άποψη του κόσμου ως προς την προσπάθεια απονομής δικαιοσύνης για τα Τέμπη, το 71,8% βλέπει συγκάλυψη, ενώ το 21,2% βλέπει διαφάνεια.

Στην ερώτηση για το αν συμφωνεί με την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη περί χειραγώγησης της κοινής γνώμης και συγκάλυψη της αλήθειας από την αντιπολίτευση και τα ΜΜΕ, το 51,2% των ερωτηθέντων λέει «σίγουρα διαφωνώ» ή «μάλλον διαφωνώ».

Αξιολογώντας τα προβλήματα που βλέπουν ως σημαντικότερα, ερωτηθέντες στην πρώτη θέση κατέταξαν την ακρίβεια με 57%, στη δεύτερη την υγεία με 26,3%, στην τέταρτη το ύψος εισοδημάτων με 24,3% και στην πέμπτη την απόδοση Δικαιοσύνης/Κράτος Δικαίου με 20%.

Πηγή: skai.gr

