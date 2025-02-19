Την ανάγκη η Ελλάδα να θωρακιστεί και να παραμείνει ασφαλής την περίοδο των αναταράξεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην παγκόσμια οικονομία και τη διεθνή πολιτική σκακιέρα υπογράμμισε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο ThessalonikiSummit 2025. «Η απάντησή μας στις διεθνείς αναταράξεις είναι σταθερότητα, ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή. Η στρατηγική μας για τη βιομηχανία και τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας μας είναι παράγοντας ασφάλειας για την Ελλάδα» είπε χαρακτηριστικά και παρουσίασε αναλυτικά την πολιτική της κυβέρνησης για τη βιομηχανία, την έρευνα και την καινοτομία.

«Νέο παραγωγικό μοντέλο σημαίνει ισχυρότερη, σύγχρονη βιομηχανία που αφομοιώνει με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα την καινοτομία που φέρνει η εφαρμοσμένη έρευνα, με περισσότερες εξαγωγές και περισσότερα ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες. Αυτός είναι ο δρόμος για μπορέσει η ελληνική οικονομία να γίνει πιο ανθεκτική και δυνατή», υπογράμμισε ο Υπουργός Ανάπτυξης.

«Η Μακεδονία, η Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο και ένα τμήμα της Ηπείρου βρίσκονται στο επίκεντρο του νέου αναπτυξιακού νόμου που δίνει βαρύτητα στη βιομηχανία. Την επόμενη διετία θα δοθούν 900 εκατ. ευρώ σε φοροαπαλλαγές ή επιχορηγήσεις για έξι καθεστώτα που αφορούν τη μεταποίηση, τις μεγάλες επενδύσεις και την ενίσχυση επενδύσεων άνω των 2 εκατ. ευρώ για τις παραμεθόριες περιοχές», σημείωσε δίνοντας έμφαση στην ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη.

«Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχουν ήδη ανακοινωθεί εγκρίσεις από τους προηγούμενους δύο κύκλους μεταποίησης που αφορούν 67 επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 210 εκατ. ευρώ, τα οποία επιχορηγούνται ή έχουν φοροαπαλλαγές ύψους 97 εκατ. ευρώ. Η Κεντρική Μακεδονία από αυτά τα δύο καθεστώτα μεταποίησης είχε τη μερίδα του λέοντος», συνέχισε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε και στο ζήτημα της εφοδιαστικής αλυσίδας επισημαίνοντας πως είναι σε πλήρη εξέλιξη η εθνική στρατηγική και δύο μεγάλα έργα κέντρων logistics αναμένεται να ολοκληρωθούν το καλοκαίρι. Το ένα στο στρατόπεδο Γκόνου στη Θεσσαλονίκη 500 στρεμμάτων και το δεύτερο στην Αθήνα στην περιοχή της Φυλής που θα βοηθήσει να λυθεί το χωροταξικό πρόβλημα στο λεκανοπέδιο».

Υπογράμμισε ακόμα ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν νομοθετικές πρωτοβουλίες για την πολιτική ποιότητας των υπηρεσιών και των προϊόντων, καθώς επίσης για την επέκταση και την αναβάθμιση των βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην Αττική. Θα ακολουθήσουν, όπως είπε ο κ. Θεοδωρικάκος, άλλες δύο νομοθετικές παρεμβάσεις εντός του διμήνου που αφορούν στην απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος σε σειρά επαγγελματικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ώστε να μειωθεί επιπλέον 25% το διοικητικό βάρος.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην έρευνα και την καινοτομία, λέγοντας πως «η Κυβέρνηση δίνει μισό δισ. ευρώ για την αναβάθμιση των υλικοτεχνικών υποδομών των ερευνητικών κέντρων και πάνω από 300 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα Ερευνώ - Καινοτομώ που φέρνει πιο κοντά τις επιχειρήσεις με την ερευνητική κοινότητα. Στηρίζουμε την εφαρμοσμένη έρευνα και την καινοτομία που οδηγεί στην πραγματική οικονομία» και έκανε ειδική μνεία στο Τεχνολογικό Πάρκο 4 ης Γενιάς ThessINTEC, το μεγαλύτερό έργο στο πλαίσιο του RRF.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης επισήμανε πως «είμαστε σε σοβαρή συζήτηση με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προκειμένου να αναπτύξουμε ένα ξεχωριστό καθεστώς του αναπτυξιακού νόμου που θα αφορά στις νέες τεχνολογίες και θα βοηθήσει πέρα από το Πρόγραμμα της Έξυπνης Μεταποίησης που τρέχει με 102,5 εκατ. ευρώ από το RRF». Και προσέθεσε ότι «είμαστε σε συζήτηση για την αξιοποίηση του ModernisationFund, ώστε πόροι που προκύπτουν από τους ρύπους της βιομηχανίας να επιστρέφουν στη βιομηχανία. Γι’ αυτό και το Υπουργείο Ανάπτυξης θα καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων».

Ο κ. Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε πως το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε το ελληνικό δημόσιο να διεκδικήσει τα χρήματα που δόθηκαν για επενδυτικά έργα του παρελθόντος και δεν έγιναν ποτέ. «Οφείλουμε να σεβόμαστε τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων», επισήμανε. Μίλησε και για το πολύ σημαντικό ζήτημα του ενεργειακού κόστους για τις επιχειρήσεις, υπογραμμίζοντας ότι έχει πολλές διεθνείς πτυχές και θα γίνει μεγάλη προσπάθεια απ’ όλους στην Κυβέρνηση για την αντιμετώπισή του.

«Είμαστε εδώ με σχέδιο, επιμονή και όραμα για το καλό της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας», κατέληξε ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του ο κ. Θεοδωρικάκος.

Στη δική της τοποθέτηση, η Γενική Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων Στελλίνα Σιαράπη τόνισε, μεταξύ άλλων, πως «το σύνολο των πρωτοβουλιών αναφορικά με τον αναπτυξιακό νόμο και τις στρατηγικές επενδύσεις δεν είναι απλώς τεχνικές βελτιώσεις. Αντιπροσωπεύουν την επιθυμία μας να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο, ευέλικτο και αποδοτικό πλαίσιο για τις επενδύσεις στη χώρα μας. Στοχεύουμε σε ένα μέλλον με περισσότερες θέσεις εργασίας, μεγαλύτερη παραγωγικότητα και ανάπτυξη που θα ωφελήσει όλους τους Έλληνες πολίτες».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.