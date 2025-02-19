Δριμεία επίθεση στον υπουργό Παιδείας Κυριάκο Πιερρακάκη, εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και την έλευση στη χώρα του Sorbonne Paris Nord.

«Άξιος λασπολόγος, κύριε Πιερρακάκη. Προτείνουμε το κανονικό Πανεπιστήμιο της Σορβόννης να σας αναγορεύσει επίτιμο διδάκτορα τοξικότητας», αναφέρει το κόμμα το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του προσθέτοντας πως «μετά τις αδιανόητες και εμπρηστικές δηλώσεις του κ. Πιερρακάκη, είναι προφανές πως στρατηγική επιλογή της Νέας Δημοκρατίας είναι να βουλιάξει την πολιτική ζωή του τόπου στην ακραία τοξική πόλωση».

Και συνεχίζει: «Η χρήση της λέξης "δολοφονία", αποδεικνύει ότι είναι η άλλη πλευρά του ίδιου νομίσματος της τοξικότητας. Απλά με κουστούμι και γραβάτα.

Ο κ. Πιερρακάκης έχει μετατραπεί από υπουργό αρμόδιο για την αναβάθμιση της δημόσιας παιδείας στη χώρα, σε υπουργό - πλασιέ υποβαθμισμένων πανεπιστημίων του εξωτερικού και λοιπών κολλεγίων. Η "Σορβόννη" που δήθεν "έρχεται", βρίσκεται εδώ από το 1995.

Και για τους λάτρεις των αριθμών: το εν λόγω ίδρυμα βρίσκεται στην 920η θέση της παγκόσμιας κατάταξης ανάμεσα στα 20.966 που αξιολογούνται και

αρκετά κάτω από 6 ελληνικά ΑΕΙ.

Πιερρακάκης: Το ΠΑΣΟΚ μάς δίδαξε ότι εκτός από δολοφονία χαρακτήρων υπάρχει και δολοφονία πανεπιστημίων

Νωρίτερα ο υπουργός Παιδείας μιλώντας στον ΣΚΑΪ αναφορικά με την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων σχολίασε χαρακτηριστικά πως «ήξερα ότι στην πολιτική υπήρχε δολοφονία χαρακτήρων, το ΠΑΣΟΚ αυτό που μας δίδαξε είναι ότι υπάρχει και δολοφονία πανεπιστημίων».

«Το αν είναι ή δεν είναι Σορβόννη, βάλτε κάποιον από το κοντρόλ να μπει στο σάιτ του πανεπιστημίου. Το ίδρυμα αυτό έβγαλε μια ανακοίνωση χθες ότι ανήκει στο 4,4% των καλύτερων πανεπιστημίων του κόσμου, αποτελώντας ένα από τα 13 πανεπιστήμια που διαδέχτηκαν τη Σορβόννη το 1970 με ιστορία 50 ετών. Οι άνθρωποι αυτοί είπαν θα έρθουν στην Ελλάδα και θα κάνουν μια επένδυση των 25 εκατομμυρίων ευρώ και σε επίπεδο campus για την επόμενη 5ετία. Το αν είναι καλό, θα το δείτε από την αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή. Εμένα καλό μού ακούγεται που ένα Πανεπιστήμιο τέτοιο θέλει να έρθει στη χώρα μου. Δεν του κάνει του κυρίου Ανδρουλάκη το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο; Θέλει κάποιο άλλο;»

Την ίδια στιγμή κατηγόρησε για «vertigo» το ΠΑΣΟΚ ως προς το συγκεκριμένο θέμα. «Στη Βουλή όταν περνάγαμε τον νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, ήταν υπέρ των μη κρατικών πανεπιστημίων, αλλά όχι αυτών των μη κρατικών πανεπιστημίων. Μετά ανοίξαμε το θέμα του IB, του Διεθνούς Απολυτηρίου. Ο τομέας του ΠΑΣΟΚ έβγαλε μια ανακοίνωση ότι είναι κατά του IB, πήγα στη Βουλή και τους υπενθύμισα ότι τη διάταξη για το Διεθνές Baccalaureate την είχε ψηφίσει ο Γιώργος Παπανδρέου ως υπουργός Παιδείας στην κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου».

