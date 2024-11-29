Τη συμπαράστασή του προς τον λαό της Παλαιστίνης εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος συναντήθηκε με τον πρέσβη της Παλαιστίνης, Yussef Dorkhom, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Κουμουνδούρου, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Σωκράτης Φάμελλος «εξέφρασε την ανάγκη να υπάρξει άμεσα κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, με άμεσο τερματισμό των ισραηλινών επιθέσεων οι οποίες σύμφωνα με τον ΟΗΕ συνάδουν με τα χαρακτηριστικά γενοκτονίας, με επιστροφή όλων των ομήρων, και με απρόσκοπτη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τον χειμαζόμενο παλαιστινιακό λαό. Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τόνισε την ανάγκη σεβασμού από όλα τα μέρη των σχετικών προβλέψεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, αλλά και τη σημασία της εφαρμογής των αποφάσεων του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και την άμεση επανεκκίνηση συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών για την επίλυση του Παλαιστινιακού. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Σωκράτης Φάμελλος εξέφρασε την πάγια θέση του κόμματος για τη δημιουργία ανεξάρτητου και δημοκρατικού κράτους της Παλαιστίνης, εντός των συνόρων του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, το οποίο θα ζει ειρηνικά δίπλα στο κράτος του Ισραήλ, με όρους ίσης ασφάλειας».

Τον Σωκράτη Φάμελλο συνόδευσαν η τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και βουλευτής Ρένα Δούρου και ο διπλωματικός σύμβουλος, Δημήτριος Παπαγεωργίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.