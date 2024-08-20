Ευρωβουλευτές της ΝΔ ζητούν άμεση αποπομπή του Νίκου Παππά

«Εκ μέρους των ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, η επικεφαλής (της ομάδας) Ελίζα Βόζεμπεργκ καταδικάζει απερίφραστα τις χυδαίες, ρατσιστικές, σεξιστικές και εκβιαστικές επιθέσεις του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Νίκου Παππά, που έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες, με απαράδεκτες εικόνες και εκφράσεις που κάνουν το γύρο του διαδικτύου», σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

«Η δουλειά των ευρωβουλευτών, ως δημοκρατικά εκλεγμένων εκπροσώπων των Ευρωπαίων πολιτών, είναι να συμβάλλουν με τη δράση και την εν γένει συμπεριφορά τους στην πραγμάτωση των ύψιστων αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι στην υπονόμευσή τους. Την ώρα που η ΕΕ σύσσωμη καλεί μέσω των θεσμικών οργάνων της για συστράτευση όλων των δυνάμεων του ευρωπαϊκού δημοκρατικού τόξου ενάντια στη ρητορική μίσους, ο νεοεκλεγείς ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παππάς, προκαλεί με χαρακτηρισμούς που παραπέμπουν σε νοοτροπίες του υποκόσμου, περιφρονώντας την ψήφο των Ελλήνων που τον εμπιστεύτηκαν να τους εκπροσωπεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», σημείωνεται στην αμέσως επόμενη παράγραφο της ανακοίνωσης.

«Η τήρηση των αρχών του κράτους δικαίου, για τις οποίες τόσο πολύ κόπτεται ο ΣΥΡΙΖΑ κατασυκοφαντώντας μάλιστα τη χώρα πανευρωπαϊκά, επιβάλλουν την άμεση αποπομπή του Νίκου Παππά για την απρεπή, παράνομη και αντίθετη στα ευρωπαϊκά ιδεώδη συμπεριφορά του. Είναι αδιανόητο να εκπροσωπείται η χώρα μας από έναν τέτοιο ευρωβουλευτή, σε όποιο κόμμα κι αν ανήκει», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

