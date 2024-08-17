ΝΔ: Ο κ. Κασσελάκης να κάνει το αυτονόητο και να αποπέμψει τον κ. Νίκο Παππά

Την αποπομπή του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Παππα, ζητά με ανακοίνωση της η Νέα Δημοκρατία, ύστερα από ανάρτηση του κατά την οποία επιτίθεται σε αστυνομικούς.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας αναφέρει τα εξης:

«Μετά την ανακοίνωση της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής για τις φρικώδεις επιθέσεις κατά των αστυνομικών που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς, είναι περισσότερο από προφανές ότι στο κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κυριαρχεί αποκλειστικά ο πολακισμός. Αδυνατούμε έστω και να αναπαράγουμε, τόσο τις εικόνες, όσο και τα ηχητικά που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο.

Η χυδαία και ανατριχιαστική συμπεριφορά του κ. Παππά αποτελεί βάναυση προσβολή απέναντι στους χιλιάδες αστυνομικούς μας, που με αυταπάρνηση, συνέπεια, ανθρωπιά και υπευθυνότητα επιτελούν το καθήκον της προστασίας των συμπολιτών μας. Είναι αδιανόητο ένας εκ των εκπροσώπων της χώρας μας στο ευρωκοινοβούλιο να συμπεριφέρεται σαν τον χειρότερο τραμπούκο και να εξαπολύει τη μία απειλή μετά την άλλη.

Περιμένουμε αυτή τη φορά από τον κ. Κασσελακη να κάνει το αυτονόητο και να αποπέμψει τον κ. Παππά. Ας ελπίσουμε να μην δούμε άλλη μία «μισή διαγραφή», όπως στην περίπτωση Πολάκη».

Είχε προηγηθεί αυτή η ανακοίνωση της Ένωσης Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ Αττικής. Πιο αναλυτικά:

«Αγαπητοί συνάδελφοι, μέσα από τις αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης , ορισμένοι συνεχίζουν να έχουν ανεξήγητα απωθημένα και ρατσιστικές ιδεοληψίες για τους αστυνομικούς. Το απύθμενο μίσος τους για τους αστυνομικούς εκδηλώνεται σε κάθε ευκαιρία. Με τον τρόπο αυτόν φρονούν ότι γίνονται αρεστοί , σε ποιους άραγε ;

Ο οποιοσδήποτε υποτιμητικός χαρακτηρισμός για τους αστυνομικούς δεν μας αγγίζει . Τουναντίον ίσως, να αποδεικνύει ότι κάνουμε καλά τη δουλειά μας , αφού η ισχνή μειοψηφία των εμμονικών συνεχίζει να μας εξυβρίζει. Το παράλογο είναι ότι ο υβριστής, ευρωβουλευτής κ.Νίκος ΠΑΠΠΑΣ , έπρεπε να εκπροσωπεί το λαό , λόγω της θέσης και της ιδιότητας του, και να μη εκφράζεται με υβριστικούς, ρατσιστικούς και υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς για τους μαχόμενους αστυνομικούς.

Αγαπητοί συνάδελφοι, εμείς συνεχίζουμε το έργο μας και εκτελούμε το καθήκον μας.. Η επιβράβευση έρχεται από τους ίδιους τους συμπολίτες μας, που είμαστε καθημερινά δίπλα τους για να τους παρέχουμε τη βοηθεια μας. Εμείς δεν κατηγοριοποιούμε σε ομάδες το συνάνθρωπο μας με κανένα κριτήριο. Υπερασπιζόμαστε και φυλάττομεν την πατρίδα μας, τα σύνορα μας, την ιστορία μας. Υπακούμε στο Σύνταγμα και τους Νόμους του Κράτους. Αυτές τις αρχές πρεσβεύει η Ελληνική Αστυνομία και αυτές υπηρετούμε ως Έλληνες Αστυνομικοί.

Καλή δύναμη στο έργο μας για να παρέχουμε στους συμπολίτες μας το πολύτιμο αγαθό της ασφάλειας».

